ایران، چین و روسیه با اشاره به همکاری ایران با آژانس در زمینه بازرسی‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سال ۲۰۲۶، تأکید کردند که گفت‌وگو و تعامل سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بر احترام متقابل، تنها گزینه عملی و قابل اتکا برای حل مسائل موجود است.

بیانیه مشترک ایران، چین، روسیه برای بازگشت آژانس به ایران

به گزارش تابناک؛ جمهوری اسلامی ایران، چین و روسیه در بیانیه‌ای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کردند که ازسرگیری کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران، منوط به پایان همه‌جانبه خصومت‌ها، رفع تمامی تهدیدهای تجاوز مجدد و ارائه تضمین‌های معتبر برای جلوگیری از تکرار حملات است.

نمایندگی فدراسیون روسیه روز چهارشنبه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ آبان ۱۴۰۵) ، در جریان نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، بیانیه مشترک جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه را در چارچوب بررسی بند ۳(f) دستور کار این نشست با عنوان «اجرای موافقت‌نامه پادمان‌های معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در جمهوری اسلامی ایران» قرائت کرد.

سه کشور در این بیانیه ضمن تأکید بر غیرقانونی بودن تجاوزات نظامی و تهدیدها علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای این کشور، اعلام کردند که این اقدامات شرایط ضروری برای اجرای فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را مختل کرده و اعتبار، یکپارچگی و اثربخشی نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به خطر انداخته‌اند.

ایران، چین و روسیه همچنین با اشاره به همکاری ایران با آژانس در زمینه بازرسی‌های نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سال ۲۰۲۶، تأکید کردند که گفت‌وگو و تعامل سیاسی و دیپلماتیک مبتنی بر احترام متقابل، تنها گزینه عملی و قابل اتکا برای حل مسائل موجود است.

متن کامل بیانیه مشترک ایران، چین و روسیه به شرح زیر است:

«این بیانیه مشترک از طرف جمهوری خلق چین، جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه ارائه می‌شود.

۱. ما تأکید می‌کنیم که حملات نظامی و تهدیدها علیه ایران و تأسیسات هسته‌ای آن، ممنوعیت تهدید یا توسل به زور مندرج در منشور سازمان ملل متحد را نقض می‌کنند؛ شرایط ضروری برای انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس را مستقیماً تضعیف می‌کنند و اعتبار، یکپارچگی و اثربخشی نظام پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به خطر می‌اندازند.

۲. ما همچنین تأکید می‌کنیم که حملات نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران و تداوم تهدیدهای جدی برای انجام اقدامات تجاوزکارانه مجدد، اجرای عادی اقدامات پادمانی در ایران را عملاً ناممکن ساخته و شرایطی استثنایی ایجاد کرده‌اند. این وضعیت همچنان عامل تعیین‌کننده‌ای است که باید در بررسی هرگونه فعالیت راستی‌آزمایی آژانس در ایران مورد توجه قرار گیرد.

این اقدامات غیرقانونی، پیامدهای آن‌ها و تهدید مستمر تجاوز مجدد، با اجرای عادی اقدامات پادمانی آژانس سازگار نیستند.

ما بر ضرورت توقف فوری و قطعی این اقدامات و تهدیدها برای احیای شرایط لازم جهت ایفای مسئولیت‌های راستی‌آزمایی آژانس تأکید می‌کنیم.

۳. در همین حال، اصرار بی‌قیدوشرط بر اجرای عادی اقدامات پادمانی در این تأسیسات، بدون توجه مقتضی به موانع عینی ناشی از اقدامات تجاوزکارانه و تداوم تهدید به توسل به زور، کمکی به ازسرگیری کامل فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس در ایران نمی‌کند.

ما بار دیگر تأکید می‌کنیم که ازسرگیری این فعالیت‌ها منوط به پایان همه‌جانبه خصومت‌ها، رفع تمامی تهدیدهای تجاوز مجدد و ارائه تضمین‌های معتبر مبنی بر عدم تکرار چنین حملاتی یا تهدید به انجام آن‌هاست.

۴. ما خاطرنشان می‌کنیم که با وجود این شرایط فوق‌العاده و دشوار، ایران مجوز انجام تمامی بازرسی‌های برنامه‌ریزی‌شده آژانس در نیروگاه هسته‌ای بوشهر در سال ۲۰۲۶ را صادر کرده است؛ موضوعی که در گزارش مدیرکل نیز منعکس شده است.

این اقدام، با وجود موانع جدی و تهدیدهای مستمر به توسل به زور علیه ایران، نشان‌دهنده پایبندی مستمر این کشور به اجرای تعهدات پادمانی خود و همکاری مبتنی بر حسن نیت با آژانس است.

۵. تعامل سیاسی و دیپلماتیک و گفت‌وگو بر اساس اصل احترام متقابل، همچنان تنها گزینه عملی و قابل تحقق است.

ما از تمامی طرف‌های ذی‌ربط می‌خواهیم رویکردهایی مسئولانه، متوازن و سازنده اتخاذ کنند و گام‌های عملی برای تسهیل همکاری میان ایران و آژانس بردارند و در عین حال از اقدامات یا مواضعی که چالش‌های موجود را تشدید کرده و شرایط ضروری برای تعامل و همکاری را بیش از پیش تضعیف می‌کند، خودداری کنند.»

منبع: ایسنا



