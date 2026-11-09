هم‌زمان با افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، چین با تأکید بر گسترش روابط با ایران، بار دیگر مخالفت خود را با استفاده از زور برای حل بحران‌های منطقه اعلام کرد.

الجزیره نوشت: چای جون، فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه، در جریان گفت‌وگو با علی باقری‌کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، اعلام کرد که پکن به دنبال تقویت روابط خود با تهران است.

به گزارش تابناک؛ در ادامه این مطلب آمده است: بر اساس بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه منتشر کرد، چای جون در جریان سفر خود به ایران با باقری‌کنی دیدار و گفت‌وگو کرده است. این دیدار در چارچوب سفر منطقه‌ای فرستاده چین در ماه جاری انجام شده که ایران، عمان و عربستان سعودی را شامل می‌شود؛ سفری که هم‌زمان با تشدید تلاش‌های پکن برای کاهش تنش‌ها در خاورمیانه صورت می‌گیرد.

چای جون بر آمادگی چین برای پیشبرد روابط دوجانبه با تهران و دستیابی به دستاوردهای جدید در این زمینه تأکید کرد و گفت درگیری‌های جاری و گسترش‌یابنده در خاورمیانه از طریق توسل به زور قابل حل‌وفصل نیست.

او گفت: «باید با روحیه‌ای عقلانی و عمل‌گرایانه بر راه‌حل‌های سیاسی تمرکز کرد و برای بازگرداندن ثبات و توسعه به منطقه در سریع‌ترین زمان ممکن تلاش کرد.»

پیش‌تر، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، نیز در دیدارهای جداگانه با مقام‌های ایرانی و سعودی در حوزه امنیت ملی گفته بود که همه طرف‌های درگیر در منازعه خاورمیانه باید به جای توسل دوباره به سلاح، بر راه‌حل‌های سیاسی تمرکز کنند.

همچنین شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، پیش‌تر اعلام کرده بود که پکن آماده همکاری با کشورهای آفریقایی برای مقابله با پیامدهای ناشی از درگیری‌های خاورمیانه است.

منبع: انتخاب