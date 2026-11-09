پکن: به دنبال تقویت روابط با ایران هستیم

فرستاده ویژه چین در امور غرب آسیا در دیدار با معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، بر تمایل پکن برای تقویت روابط دوجانبه با تهران تأکید کرد و هشدار داد که تشدید درگیری‌ها در غرب آسیا از طریق توسل به زور قابل حل‌وفصل نیست.

به گزارش تابناک؛ «ژای جون» فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه، در جریان سفر خود به ایران با «علی باقری‌کنی» معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و درباره تقویت روابط دوجانبه و تحولات منطقه گفت‌وگو کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خارجه چین در خصوص این دیدار اعلام کرد که فرستاده ویژه چین در این دیدار بر تمایل پکن برای گسترش و تقویت روابط با جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.

ژای جون همچنین با اشاره به تشدید درگیری‌ها در منطقه غرب آسیا تصریح کرد که بحران‌های منطقه‌ای از طریق توسل به زور قابل حل‌وفصل نیستند؛ موضعی که بر مخالفت پکن با راهکارهای نظامی برای پایان دادن به تنش‌های منطقه‌ای تأکید دارد.

این دیدار در چارچوب سفر منطقه‌ای فرستاده ویژه چین انجام شده است؛ سفری که قرار است طی ماه جاری میلادی، عمان و عربستان سعودی را نیز دربر بگیرد.

وزارت امور خارجه جمهوری خلق چین دوشنبه هفته گذشته از سفر نماینده ویژه این کشور به منطقه غرب آسیا خبر دادو گفت: این مقام چینی طی دو هفته آینده (اوایل نوامبر) به ایران، عمان و عربستان سعودی سفر خواهد کرد».

وزارت امور خارجه ایران پیش از این در بیانیه‌ای اعلام کرد: درگیری بین عربستان و یمن باید هرچه سریع‌تر با گفت‌وگوی بین طرفین بر مبنای نقشه راه تفاهم شده بین آنها پایان یابد و لازمه این امر توقف فوری حملات نظامی، پایان کامل محاصره و احترام به حق تعیین سرنوشت مردم یمن است.

منبع: فارس



