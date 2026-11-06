ادعای احتمال نزدیک شدن ایران و آمریکا به یک توافق



به گزارش تابناک، خبرگزاری بلومبرگ، امروز جمعه، به نقل از یک دیپلمات آگاه از روند مذاکرات که نخواست نامش فاش شود، ادعا کرد ایران در حال بررسی پیشنهادهایی درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود است که قطر، به‌عنوان میانجی اصلی مذاکرات، ارائه کرده است. جزئیات این پیشنهادها منتشر نشده است.



این دیپلمات افزود هرگونه انعطاف ایران در پرونده هسته‌ای می‌تواند پیشرفت چشمگیری در مذاکرات ایجاد کند؛ مذاکراتی که پس از فروپاشی توافق موقت صلح در ژوئن ۲۰۲۶، عملاً متوقف شده بود.



در همین چارچوب، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اخیرا در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی، امیر قطر، درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش و پایان جنگ گفت‌وگو کرده است. دفتر امیر قطر نیز اعلام کرد دو طرف تلاش‌های دوحه برای حل اختلافات میان طرف‌های درگیر و دستیابی به توافقی جامع برای پایان جنگ را بررسی کرده‌اند.



ترامپ بارها ادعا کرده هدف اصلی جنگ، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است؛ این در حالی است که ماهیت و ابعاد فعالیت‌های هسته‌ای ایران از زمان آغاز درگیری‌ها همچنان روشن نیست.



تهران تأکید دارد برنامه هسته‌ای ایران صرفا اهداف صلح‌آمیز و غیرنظامی را دنبال می‌کند. با این حال، به نوشته بلومبرگ، آمادگی ایران برای ارائه شفافیت بیشتر درباره فعالیت‌های هسته‌ای خود می‌تواند مسیر پیشرفت در مذاکرات را هموار کند.



قطر، ایران و آمریکا تاکنون درباره گزارش بلومبرگ اظهارنظری نکرده‌اند.



این تماس تلفنی در ادامه تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن انجام شده است؛ مذاکراتی که موضوعاتی چون برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را دربرمی‌گیرد.



قطر سوم نوامبر جاری نیز از ادامه تبادل پیشنهادها میان تهران و واشنگتن از طریق میانجی‌ها خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که با وجود تداوم تنش‌های نظامی، توافقی حاصل شود.



پیش‌تر روزنامه نیویورک‌تایمز نیز از آمادگی ایران برای ارائه امتیازهایی در پرونده هسته‌ای خبر داده بود.



این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که ترامپ برای پایان دادن به جنگ با فشارهای داخلی روبه‌روست. پیامدهای اقتصادی درگیری‌ها، به‌ویژه افزایش قیمت سوخت، نارضایتی رأی‌دهندگان آمریکایی را تشدید کرده است.



در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که روز سه‌شنبه برگزار شد، دموکرات‌ها به پیروزی رسیدند و کنترل کنگره را از جمهوری‌خواهان گرفتند. بلومبرگ یکی از عوامل این نتیجه را مخالفت بخشی از افکار عمومی آمریکا با جنگ علیه ایران و تأثیر آن بر قیمت بنزین دانسته است.

