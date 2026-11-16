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آتش سوزی چهارمین نفتکش متخلف امروز در شرق تنگه هرمز
چهارمین نفتکش متخلف طی ۲۴ ساعت گذشته در شرق تنگه هرمز دچار آتش سوزی شد.
به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: دقایقی قبل یک نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانههای ناوبری در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد میکرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شد و شدیداً آسیب دید.
این نفتکش، چهارمین نفتکش آسیب دیده در ۲۴ ساعت گذشته در شرق تنگه هرمز است.
امنیت تنگه هرمز، با لفاظی و درغ پردازی تأمین نمیشود؛ بلکه عبور امن نیازمند رعایت مقررات دریانوردی و هماهنگی با نیروهای مسلح ایران اسلامی است.
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