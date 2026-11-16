به گزارش تابناک، روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: دقایقی قبل یک نفتکش متخلف که با خاموش کردن سامانه‌های ناوبری در منطقه ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حریق شد و شدیداً آسیب دید.

این نفتکش، چهارمین نفتکش آسیب دیده در ۲۴ ساعت گذشته در شرق تنگه هرمز است.

امنیت تنگه هرمز، با لفاظی و درغ پردازی تأمین نمی‌شود؛ بلکه عبور امن نیازمند رعایت مقررات دریانوردی و هماهنگی با نیروهای مسلح ایران اسلامی است.