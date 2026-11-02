یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز سوخت

یک نفت‌کش در محدوده ممنوعه و ناامن شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حادثه شد و آتش گرفت.

به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد: یک نفت‌کش در محدوده ممنوعه و ناامن شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار حادثه شد و آتش گرفت.

این نفتکش سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود.

صاحبان نفتکش ها از سرنوشت شناورهای متخلف که با خاموش کردن سامانه های شناسایی خود، قصد عبور از مناطق ممنوعه را دارند، عبرت بگیرند، چرا که عواقب تردد بدون هماهنگی و در مناطق پرخطر، برخورد با مین های دریایی و آتش سوزی است.