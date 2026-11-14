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تابناک
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واکنش بقائی درباره تهدید ایرانیان به گرسنگی

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تهدید ایرانیان به گرسنگی نشانه تداوم سیاست‌های شکست‌خورده آمریکا است.‌

کد خبر: 4201891تاریخ انتشار: 393 بازدید
اسماعیل بقائی
به گزارش تابناک، اسماعیل بقائی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با اشاره به اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه «آن‌ها بالاخره باید غذا بخورند» ، این سخنان را تهدیدی وقیحانه علیه ایرانیان برای تحمیل گرسنگی توصیف کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه این اظهارات را اعتراف دیگری به نیت آمریکا برای ارتکاب جنایات جنگی دانست و تصریح کرد که چنین رویکردی در ادامه جنایاتی قرار دارد که آمریکا در جریان جنگ‌های تجاوزکارانه پیشین و از طریق تروریسم اقتصادی جاری مرتکب شده است.

وی با بیان اینکه آمریکا پس از چند دهه سیاست تهدید، تحریم، تروریسم و تجاوز همچنان اشتباهات گذشته خود را تکرار می‌کند، افزود که واشنگتن هر بار این سیاست‌ها را در قالب نام‌هایی تازه بسته‌بندی می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه با اشاره به کتاب «سیر نابخردی» نوشته باربارا تاکمن، این روند را نمونه‌ای روشن از نابخردی توصیف کرد؛ وضعیتی که در آن یک دولت بر مسیری فاجعه‌بار اصرار می‌ورزد، از شکست‌های خود درس نمی‌گیرد و هر شکست، به جای اصلاح مسیر، موجب پافشاری بیشتر بر اشتباهات پیشین می‌شود.

اسماعیل بقائی

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برچسب ها

آمریکاایرانجنگمارکو روبیوسخنگوی وزارت امور خارجهفشار اقتصادیاسماعیل بقائی

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