معاون حقوقی وزارت خارجه گفت: طرح ۲ روزه ایران برای باز شدن تنگه هرمز، الان روی میز است و اگر قرار است یک اقدام عملی صورت بگیرد، این اقدام، دیگر باید از سوی طرف آمریکایی پاسخ داده شود.

به گزارش تابناک، «کاظم غریب‌آبادی» معاون حقوقی و بین‌الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگویی تلویزیونی و با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا در قبال ایران گفت: آمریکا کشوری بدعهد است و دست‌کم سه بار در طول یک سال و نیم گذشته بدعهدی خود را ثابت کرده است.

این دیپلمات ارشد ایرانی افزود: بنابراین نمی‌توانید در میز دیپلماسی به آمریکا اعتماد داشته باشید. یک بار جنگ دوازده‌روزه را شاهد هستیم که پیش از آن مذاکراتی انجام می‌شد. جنگ چهل‌روزه را نیز شاهد هستیم که پیش از آن هم مذاکرات در جریان بود. همچنین مذاکرات اسلام‌آباد و تفاهم اسلام‌آباد را داریم؛ همان تفاهم منعقد شد و حداکثر دو هفته دوام آورد.

وی درباره طرح ایران برای بازگشایی تنگه هرمز افزود: آمریکا باید اقدامات عملی را برای این‌ها انجام دهد. این‌ها زمان‌بر نیست که بخواهید بگویید موضوعاتی است که بسیار زمان‌بر است. طرح ایران آن موقع هفت‌روزه بود. بعد در طول این حدوداً دو ماه گذشته، رایزنی‌های مختلفی با واسطه‌ها، به‌ویژه قطر و پاکستان، انجام شد؛ چه با آمدن به تهران و چه با حضور هیئت‌های ما در کشورهای ثالث و صحبت با این میانجی‌ها.

آمریکا باید یک سری اقدامات را انجام دهد

غریب‌آبادی تصریح کرد: این طرح تا دو روز کاهش پیدا کرد و کوتاه‌تر شد، به این معنا که این اقدامات می‌تواند ظرف دو روز انجام شود و منجر به باز شدن تنگه هرمز شود. این الان روی میز است.

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آن کاری که باید انجام می‌داد یعنی به‌رغم تمام بدعهدی‌ها، تعهد خودش را نسبت به حوزه دیپلماتیک نشان داد. این الان روی میز است، یعنی اگر قرار است یک اقدام عملی صورت بگیرد، این اقدام دیگر باید از سوی طرف آمریکایی پاسخ داده شود.

غریب‌آبادی در ادامه تأکید کرد: صورت مسئله کاملاً مشخص است. آمریکا باید یک سری اقدامات را انجام دهد. حالا توالی این اقدامات را می‌شود بحث کرد که در طول دو روز، سه روز، پنج روز یا حتی هفت روز، یعنی در واقع شما از یک فاصله دو روزه تا هفت روزه دارید و می‌توانید بحث کنید که کدام اقدام در کدام روز انجام شود. اما یک چیز قابل بحث نیست و آن، این است که هیچ‌کدام از این الزامات نمی‌تواند حذف شود. این نکته کلیدی است.

وی در پاسخ به این پرسش که «آمریکایی‌ها نسبت به پیشنهاد هنوز پاسخ رسمی نداده‌اند؟» گفت: ما هنوز فاصله داریم تا بخواهیم بنشینیم و این متن را نهایی کنیم.

وی درباره این فاصله‌ها گفت: نسبت به اجرای برخی از این‌ها در همین دو روز یا در آن طرح هفت‌روزه، آمریکا نظراتی دارد و در نهایت می‌خواهد اجرای برخی از این‌ها را به زمان‌های دیگری موکول کند.

ما جنگ را آغاز نکردیم

غریب‌آبادی با تاکید بر اینکه «این‌موارد عملیاتی نیست» ، درباره چرایی این موضوع گفت: هر کدام از موضوعات (مدنظر ایران) اگر الان اجرا نشود، ضرورتاً تفاهمی نمی‌تواند شکل بگیرد و مشکل ایجاد می‌شود. اگر هم شکل بگیرد، این تفاهم، تفاهمی ناپایدار خواهد بود.

وی تاکید کرد: ما جنگ را آغاز نکردیم. جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نبوده است. ما از خودمان دفاع کردیم و همواره در حال دفاع از خودمان بوده‌ایم. اگر قرار است کشوری اعتماد کشور دیگر را جلب کند، این ما نیستیم که بخواهیم هزینه بیشتری بپردازیم و بخواهیم اعتماد آمریکا را به خودمان جلب کنیم. این آمریکاست که باید اعتماد جمهوری اسلامی ایران را جلب کند، البته اگر خواهان حل و فصل دیپلماتیک موضوع است.

غریب‌آبادی در ادامه صحبت‌های در این برنامه تصریح کرد: ما همچنان در وضعیت جنگی هستیم. ما در وضعیت نه جنگ و نه صلح نیستیم.

وی با اشاره به اقدامات تجاوزکارانه آمریکا گفت: هر روز گاهی اوقات برخی اقدامات ایذایی و عملیات‌های نظامی از سوی آمریکا علیه منافع ما انجام می‌شود. اگر ما این را وضعیت نه جنگ و نه صلح تلقی کنیم، هر طرفی که اقدام اولیه را انجام دهد، این به نوعی اقدام تجاوز نظامی محسوب می‌شود. اما از لحاظ حقوقی، اگر وضعیت جنگی تلقی شود که همین هم هست، اقدامات جمهوری اسلامی ایران در هر زمانی، تا زمانی که این جنگ به صورت دائمی خاتمه پیدا کند، اقدام به دفاع مشروع است.

معاون وزیر خارجه ایران تاکید کرد: ما در واقع منتظر نیستیم که هر وقت مثلاً یک پایگاه ما را زد یا به یک منافع ما حمله کرد، ما به آن پاسخ دهیم؛ چراکه هنوز شرایط، شرایط جنگی است. شرایط جنگی الزامات خاص خودش را دارد. اگر آمریکا فکر می‌کند که از این طریق می‌تواند به نتیجه برسد، مسیر را آزمایش کرده است؛ هم در جنگ ۱۲ روزه و هم در جنگ ۴۰ روزه.