به گزارش تابناک؛ کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (سه‌شنبه) ۱۲ آبان‌ماه در حاشیه مراسم رونمایی از گزارش‌های سالانه نقض حقوق بشر در آمریکا و انگلیس در جمع خبرنگاران درباره انتخابات آمریکا گفت: منتظر نتایج انتخابات آمریکا نیستیم.

وی افزود: ما سیاست‌های خود و سیاست خارجی کشور را با وضعیت انتخابات در سایر کشورها گره نمی‌زنیم. این مربوط به مردم آمریکاست.

معاون وزیر خارجه بیان کرد: ما نه منتظر نتایج انتخابات آمریکا بودیم که بخواهیم سیاست‌های خودمان را تنظیم کنیم و نه منتظر نتایج این انتخابات باقی خواهیم ماند. آن چیزی که فکر کنیم در راستای منافع ملت است اتخاذ می‌کنیم بدون تاثیرپذیری ار دیگر کشورها.

غریب‌آبادی درباره پرونده سپهبد شهید قاسم سلیمانی هم گفت: مطالبه ما از دولت عراق این است که رسیدگی به پرونده ترور شهید سلیمانی را هم آغاز کند و هم به پایان برساند.

وی ادامه داد: ترور شهید سلیمانی در نظام قضایی و دادگستری ما، در دست رسیدگی است و ما امیدوار هستیم که به سرانجام برسد.

معاون وزیر خارجه بیان کرد: هیچ مانعی برای ادامه این رسیدگی‌ها وجود ندارد. همچنان مطالبه ما از دولت عراق هم این است که این رسیدگی را هم آغاز کند و هم به پایان برساند.

غریب‌آبادی عنوان کرد: پیگیری در محاکم خارجی و مراجع بین‌المللی صورت خواهد گرفت و این‌گونه نیست که بگوییم چون این نظام‌ها ناعادلانه هستند، نباید به آن‌ها مراجعه کنیم. مراجعه خواهیم کرد، پیگیری‌های خودمان را خواهیم داشت و فشارهای خودمان را در این زمینه‌ها وارد خواهیم کرد تا بتوانیم حدافل ‌ دادخواست‌های خود را به ثبت برسانیم و مستندات خود را ببن‌المللی کنیم.

معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به پرسشی گفت: در خصوص پیگیری‌های حقوقی درباره شهادت مقام معظم رهبری در محاکم داخلی، پرونده تشکیل شده و کیفرخواست هم صادر شده است.

وی افزود: حقوق دانان ما در کنار پرونده‌های میناب و لامرد، دو پرونده دیگر را در حال حاضر در دستور کار دارند و مستندات را از قوه قضاییه درخواست کرده‌ایم. یکی پرونده شهادت مقام معظم رهبری است و یکی هم پرونده ناو دنا، چون یک ناوی بود که در وضعیت غیررزمی قرار داشت و هیچ‌کدام، سلاحی نداشتند.

معاون وزیر خارجه بیان کرد: مستندات این دو پرونده را خواسته‌ایم و به‌محض اینکه قوه قضاییه ارسال کند، تیم حقوقدانان ما تمامی مستندات را بررسی می‌کند تا ببیند چه ظرفیت‌های بین‌المللی حقوقی و قضایی برای پیگیری این دو پرونده وجود دارد.

وی افزود: باید مبانی صلاحیت، هم درباره محاکم ملی و هم محاکم بین‌المللی، شناسایی شود و رسیدگی به این دو پرونده در حوزه بین‌المللی نیز در دستور کار اولویت‌دار ماست.