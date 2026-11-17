موساد می‌خواهد حتی از مرده او هم بهره‌برداری کند و با متهم کردن ایران به ترور او علیه ایران عقده‌گشائی نماید. درست در همین مقطع است که ایران باید با بلندترین صدا علیه این توطئه موساد افشاگری کند و با تکذیب این گزارش جعلی، راه را بر توطئه موساد ببندد.

به گزارش تابناک؛ موساد نقشه ترور ترامپ را آماده کرده و قصد دارد بعد از عملی ساختن آن، ایران را عامل آن معرفی کند.

یک فعال سیاسی انگلیسی به نام «کوئین ماننی» در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «وقتی اسرائیل به جهان هشدار می‌دهد که ایران قصد دارد با استفاده از پهپاد، ترامپ را ترور کند، می‌توانی تمام پس‌انداز زندگیت را شرط ببندی که موساد قصد دارد رئیس‌جمهور آمریکا را بار دیگر ترور کند.»

رسم موساد اینست که با انتشار شایعات تلاش می‌کند افکار عمومی را برای متهم کردن فرد یا جمع و یا کشور مورد نظر آماده کند تا تمام زمینه‌ها برای جا افتادن تبلیغاتی که بعد از ترور یا انفجار و یا هر اقدام تخریبی دیگری که در برنامه دارد و قرار است انجام دهد فراهم باشد.

گاهی هم موساد به تبلیغات گمراه‌کننده متوسل می‌شود تا ترور قربانی مورد نظرش در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. در میان سران کشورها و عناصر مطرح در سیاست بین‌الملل نمونه‌های زیادی از این قبیل وقایع که موساد مرتکب شده وجود دارد .

یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها ترور «چارلی کرک» در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در آمریکا بود. چارلی کرک، حامی سرسخت ترامپ بود ولی چون با مشاهده جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت ترامپ از این رژیم نظر خود را تغییر داد و به منتقد سرسخت آن تبدیل شد توسط موساد ترور شد و البته موساد حاضر نشد این ترور را به گردن بگیرد.

متن کامل این یادداشت را می‌توانید در ادامه بخوانید.

معرکه‌گردانی جدید موساد

موساد، قرار است بار دیگر معرکه‌گردان صحنه تازه‌ای در آمریکا شود که تأثیرات دلخواه رژیم صهیونیستی را در سطح جهانی به‌ویژه آمریکا و خاورمیانه به وجود بیاورد. نشریه عبری «اسرائیل‌هیوم» اعلام کردم مقام‌های ارشد اسرائیلی و آمریکائی گفته‌اند اطلاعات موساد درباره برنامه ایران برای هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و مقام‌های ارشد دولت او را یک نهاد اطلاعاتی غربی نیز تأیید کرده است. این نشریه در ادامه اضافه کرده در پی این تهدیدها تعدادی از مقام‌های ارشد آمریکائی به مراکز امن منتقل شده‌اند، حضور عمومی ترامپ محدود شده و تدابیر امنیتی ویژه‌ای به اجرا درآمده است. اسرائیل‌هیوم برای اینکه مطلب مورد نظر خود و موساد را طبیعی جلوه دهد این را هم اضافه کرده که مقام‌های ارشد آمریکائی و اسرائیلی به این نشریه گفته‌اند این تهدیدها از جمله عوامل اصلی تغییر رویکرد اخیر ترامپ در قبال مذاکرات با تهران بوده است.

نوع خبر و کیفیت پردازش آن کاملاً نشان می‌دهد موساد نقشه ترور ترامپ را آماده کرده و قصد دارد بعد از عملی ساختن آن، ایران را عامل آن معرفی کند. کمک گرفتن از یک نهاد اطلاعاتی غربی برای تأیید ادعای موساد آنهم بدون آوردن نام آن نهاد نیز چیزی شبیه ضرب‌المثل معروف فارسی خودمان است که از شغال پرسیدند برای ادعایت شاهدی هم داری؟ گفت: دُم من شاهد است!

جالب است که یک فعال سیاسی انگلیسی به نام «کوئین ماننی» در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: «وقتی اسرائیل به جهان هشدار می‌دهد که ایران قصد دارد با استفاده از پهپاد، ترامپ را ترور کند، می‌توانی تمام پس‌انداز زندگیت را شرط ببندی که موساد قصد دارد رئیس‌جمهور آمریکا را بار دیگر ترور کند.» اظهارنظر این فعال سیاسی انگلیسی دارای پشتوانه تجربی متعددی است که از عملکرد سازمان جاسوسی و تروریستی موساد در تاریخ رژیم صهیونیستی برجای مانده است. رسم موساد اینست که با انتشار شایعات تلاش می‌کند افکار عمومی را برای متهم کردن فرد یا جمع و یا کشور مورد نظر آماده کند تا تمام زمینه‌ها برای جا افتادن تبلیغاتی که بعد از ترور یا انفجار و یا هر اقدام تخریبی دیگری که در برنامه دارد و قرار است انجام دهد فراهم باشد. گاهی هم موساد به تبلیغات گمراه‌کننده متوسل می‌شود تا ترور قربانی مورد نظرش در هاله‌ای از ابهام باقی بماند. در میان سران کشورها و عناصر مطرح در سیاست بین‌الملل نمونه‌های زیادی از این قبیل وقایع که موساد مرتکب شده وجود دارد که یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها ترور «چارلی کرک» در ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ در آمریکا بود. چارلی کرک، حامی سرسخت ترامپ بود ولی چون با مشاهده جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت ترامپ از این رژیم نظر خود را تغییر داد و به منتقد سرسخت آن تبدیل شد توسط موساد ترور شد و البته موساد حاضر نشد این ترور را به گردن بگیرد.

تمام اقدامات موساد تابع منافع صهیونیسم بین‌الملل است. دونالد ترامپ تا زمانی که فریب نتانیاهو را می‌خورد و از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت می‌کرد محبوب صهیونیسم بین‌الملل و موساد بود. اکنون که با افول سیاسی ترامپ بعد از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و سرد شدن روابطش با رژیم صهیونیستی احساس می‌شود تاریخ مصرف او رو به پایان است، موساد می‌خواهد حتی از مرده او هم بهره‌برداری کند و با متهم کردن ایران به ترور او علیه ایران عقده‌گشائی نماید. درست در همین مقطع است که ایران باید با بلندترین صدا علیه این توطئه موساد افشاگری کند و با تکذیب این گزارش جعلی، راه را بر توطئه موساد ببندد.

منبع: روزنامه جمهوری اسلامی



