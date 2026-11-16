نظر ترامپ درباره دیوارنگاره میدان انقلاب تهران

واکنش ترامپ به نصب یک بیلبورد جنجالی علیه او در تهران، حاشیه‌ساز شد. پس از اینکه مجری تلویزیون درباره این بیلبورد تهدیدآمیز از او پرسید، ترامپ به تندی واکنش نشان داد.