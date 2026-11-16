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نظر ترامپ درباره دیوارنگاره میدان انقلاب تهران

واکنش ترامپ به نصب یک بیلبورد جنجالی علیه او در تهران، حاشیه‌ساز شد. پس از اینکه مجری تلویزیون درباره این بیلبورد تهدیدآمیز از او پرسید، ترامپ به تندی واکنش نشان داد.

کد خبر: 4202202تاریخ انتشار: 522 بازدید

ترامپ

به گزارش تابناک؛ گفت‌وگوی جنجالی مجری تلویزیون با دونالد ترامپ درباره نصب یک بیلبورد تهدیدآمیز علیه او در تهران، واکنش تند رئیس‌جمهور آمریکا را به همراه داشت. ترامپ در پاسخ به این پرسش، ایرانیان را «دشمنی شرور» توصیف کرد.

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برچسب ها

ایران و آمریکاترامپترور ترامپمیدان انقلاب تهراندیوارنگاره میدان انقلاب

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