بحران در آسمان آمریکا با لغو نزدیک به ۲۰ هزار پرواز در سه روز گذشته، به میدان تازه‌ای برای حمله سیاسی ترامپ به دولت بایدن تبدیل شد.

بحران هوایی آمریکا و حمله تازه ترامپ به بایدن

به گزارش تابناک؛ دونالد ترامپ با انتشار پیامی در تروث‌سوشال، دولت رئیس‌جمهور سابق آمریکا جو بایدن را مسئول اختلال گسترده در پروازهای ایالات متحده دانست.

ترامپ در این باره گفت: «دولت بایدن در قبال سازمان هوانوردی فدرال آمریکا یک فاجعه بود. هر چیزی را که لمس می‌کردند بد می‌شد. پول‌های کلان به‌شکلی نابخردانه خرج شد و یک سیستم فرسوده و ازکارافتاده را بدتر از وضعیت قبل خود کرد. ما دانش و برنامه برای سیستم‌های کنترل پرواز را داریم، ما به کنگره نیاز داریم که پول را بدهد، سریع (پول بدهد)! عملکرد اف‌ای‌ای ما عالی است و آماده اقدام است.»

ترامپ بار دیگر بایدن را مسئول مشکلات آمریکا دانست

ترامپ پس‌از بازگشت به کاخ سفید بارها مشکلات ایالات متحده از جمله وضعیت اقتصادی، کمبود تسلیحات، وضعیت مهاجران و… را به گردن دولت قبل انداخته است.

اما ترامپ در پیامی دیگر گفت که بخش بزرگی از سیستم کنترل هوایی آمریکا «۵۰ ساله» است و از کنگره خواست تا بودجه مورد نیاز برای کنترل ترافیک هوایی را تصویب کند.

این در حالی است که ترامپ در دور دوم ریاست‌جمهوری خود قرار دارد و اگر از سوی دولت‌های قبل سهل‌انگاری رخ داده، بخشی از آن مربوط به دولت خودش در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ است.

لغو نزدیک به ۲۰ هزار پرواز در سه روز

از بامداد روز شنبه اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) به دلیل اختلال در ارتباطات مراکز کنترل ترافیک هوایی، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی را صادر کرد.

این محدودیت پس از حدود چهار ساعت، حدود ساعت ۸: ۱۵ شب به وقت شرق آمریکا لغو شد، اما آثار آن همچنان در شبکه پروازی ادامه یافت.

آمارهای جدید نشان می‌دهد که در سه روز گذشته ۱۹ هزار و ۸۰۰ پرواز در فرودگاه‌های آمریکا لغو شده است.

منبع: فارس