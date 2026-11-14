بحران پروازی از آمریکا به انگلیس رسید!



به گزارش تابناک، اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده (FAA) روز جمعه تمام پروازها را در سراسر آمریکا به مدت چند ساعت متوقف و به دنبال مشکلات ارتباطی در مراکز کنترل ترافیک هوایی منطقه‌ای، شرایط فوق‌العاده و دلایل ایمنی را دلیل این امر ذکر کرد.

وب‌سایت فرودگاه هیترو لندن اعلام کرد که پرواز ساعت ۸: ۲۰ صبح به دالاس فورت ورث، پرواز ساعت ۹: ۵۵ صبح به شارلوت و پرواز ساعت ۱۰ صبح به هوستون لغو شده است. پرواز ساعت ۱۰: ۳۵ صبح بریتیش ایرویز به نیویورک نیز لغو شد. چندین پرواز خروجی دیگر در شرکت‌های هواپیمایی ایالات متحده به عنوان پروازهای دارای تأخیر فهرست شده‌اند.

بریتیش ایرویز در شبکه اجتماعی ایکس از مسافران خود دلیل تاخیرها و لغوهای احتمالی عذرخواهی کرد و گفت: «به دنبال مشکل کنترل ترافیک هوایی در ایالات متحده، پروازهای ما به‌طور عادی در حال انجام است. اگرچه این موضوع کاملا خارج از کنترل ما بود، اما می‌خواهیم از مسافران خود به خاطر تحمل ما و از همکارانمان به خاطر حمایت از آنها و کمک به کاهش هرگونه اختلال تشکر کنیم.»

منبع: ایسنا