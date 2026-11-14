||19:33
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبربلینکن: تصمیم ترامپ برای جنگ با ایران اشتباه بود
264بازدید

بحران پروازی از آمریکا به انگلیس رسید!

مسافران در بریتانیا نیز پس از مشکلات کنترل ترافیک هوایی که پروازها را در سراسر ایالات متحده متوقف کرد، با اختلال مواجه شده‌اند.

کد خبر: 4201859تاریخ انتشار: 264 بازدید

فرودگاه انگلیس بریتیش ایرویز
به گزارش تابناک، اداره هوانوردی فدرال ایالات متحده (FAA) روز جمعه تمام پروازها را در سراسر آمریکا به مدت چند ساعت متوقف و به دنبال مشکلات ارتباطی در مراکز کنترل ترافیک هوایی منطقه‌ای، شرایط فوق‌العاده و دلایل ایمنی را دلیل این امر ذکر کرد.

وب‌سایت فرودگاه هیترو لندن اعلام کرد که پرواز ساعت ۸: ۲۰ صبح به دالاس فورت ورث، پرواز ساعت ۹: ۵۵ صبح به شارلوت و پرواز ساعت ۱۰ صبح به هوستون لغو شده است. پرواز ساعت ۱۰: ۳۵ صبح بریتیش ایرویز به نیویورک نیز لغو شد. چندین پرواز خروجی دیگر در شرکت‌های هواپیمایی ایالات متحده به عنوان پروازهای دارای تأخیر فهرست شده‌اند.

بریتیش ایرویز در شبکه اجتماعی ایکس از مسافران خود دلیل تاخیرها و لغوهای احتمالی عذرخواهی کرد و گفت: «به دنبال مشکل کنترل ترافیک هوایی در ایالات متحده، پروازهای ما به‌طور عادی در حال انجام است. اگرچه این موضوع کاملا خارج از کنترل ما بود، اما می‌خواهیم از مسافران خود به خاطر تحمل ما و از همکارانمان به خاطر حمایت از آنها و کمک به کاهش هرگونه اختلال تشکر کنیم.»

منبع: ایسنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آمریکافرودگاهانگلیساختلاللغو پروازهاپروازها

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.