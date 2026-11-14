هواپیمای نظامی چین حریم هوایی هند را نقض کرد
یک رسانه هندی از پرواز مشکوک یک هواپیمای نظامی چین بر فراز حریم هوایی سیکیم در این کشور خبر داد.
به گزارش تابناک و بنابر اعلام یک رسانه رسمی هندی، یک فروند هواپیمای نظامی چین دو روز گذشته - ۱۲ نوامبر - وارد حریم هوایی هند در منطقه سیکیم شد و با وجود هشدارهای مکرر نیروی هوایی هند، حدود ۲۰ تا ۲۵ دقیقه در این منطقه به پرواز ادامه داد.
به گزارش اوتلوک ایندیا (Outlook India)، بر اساس این گزارش، نیروی هوایی هند حدود ساعت ۸ صبح متوجه تحرکات این هواپیما در ارتفاع ۲۵ هزار پایی شد و چندین بار از آن خواست به حریم هوایی چین بازگردد. با این حال، هواپیمای چینی بنا بر ادعای منبع این گزارش، برای مدتی به پرواز خود بر فراز این منطقه ادامه داد.
این حادثه از آن جهت اهمیت دارد که منطقه مورد نظر در نزدیکی کریدور سیلیگوری قرار دارد؛ گذرگاهی باریک و راهبردی در ایالت بنگال غربی که شمال شرق هند را به سایر بخشهای این کشور متصل میکند. این منطقه که به «گردن مرغ» نیز شهرت دارد، در باریکترین بخش خود حدود ۲۰ تا ۲۲ کیلومتر عرض دارد و از نظر امنیتی و نظامی برای دهلینو اهمیت ویژهای دارد.
بنابر اعلام این رسانه، تاکنون اطلاعات دقیقی درباره نوع هواپیمای چینی، مسیر پرواز آن و زمان خروجش از حریم هوایی هند منتشر نشده است.
تاکنون اطلاعات دقیق از سوی مقامات دو کشور اعلام نشده است.
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