واکنش دولت به شایعات جدید بنزینی

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: دولت تصمیم جدیدی درباره موضوع بنزین اتخاذ نکرده و طبیعتاً در صورت اتخاذ هرگونه تصمیمی پیش از اجرا ابعاد مختلف موضوع سنجیده و با مردم در میان گذاشته می‌شود و متناسب با بازخوردهای دریافتی تصمیم عملیاتی می‌شود.

به گزارش تابناک؛ محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به آخرین تصمیمات دولت در زمینه بنزین اظهار کرد: دولت تصمیم جدیدی در خصوص موضوع بنزین اتخاذ نکرده و طبیعتاً در صورت اتخاذ هرگونه تصمیمی پیش از اجرا ابعاد مختلف موضوع سنجیده و با مردم در میان گذاشته می‌شود و متناسب با بازخوردهای دریافتی تصمیم عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: همان‌طور که رویکرد دولت در خصوص حامل‌های انرژی نشان داده تصمیمات دولت از چند اصل تبعیت می‌کند اصل نخست دسترسی پایدار و سهل‌الوصول مردم به انرژی و سوخت است به این معنا که دولت بنا ندارد محدودیتی اعمال کند که زندگی روزمره مردم دچار اختلال شود.

عظیمی‌فر ادامه داد: اصل دوم اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و بازخوردگیری از مردم است. متناسب با بازخوردهای دریافتی در صورت وجود ایراد یا نقص در تصمیمات دولت تصمیمات خود را بازگشت‌ناپذیر نمی‌داند و نسبت به اصلاح آن‌ها اقدام می‌کند و متناسب با بازخوردها تصمیمات جدید را عملیاتی خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در ادامه درباره طرح شناسه‌دار شدن کارت آزاد جایگاه‌ها گفت: این طرح در تعدادی از جایگاه‌ها به‌صورت آزمایشی اجرا شد و هدف آن شناسایی و احراز هویت فردی است که قصد سوخت‌گیری دارد پیش از آنکه عملیات سوخت‌گیری انجام شود.

وی با اشاره به نتایج اجرای آزمایشی این طرح اظهار کرد: در جریان اجرای آزمایشی انحرافات قابل توجهی شناسایی شد به‌طوری‌که در برخی موارد مشاهده کردیم یک فرد در طول یک ماه، ۱۰۸ بار در جایگاه‌های مختلف سوخت‌گیری کرده است که قطعاً این موضوع یک انحراف و به معنای غارت دارایی‌های مردم است. این طرح را به‌صورت آزمایشی پیش می‌بریم و ایرادات آن را برطرف می‌کنیم تا در صورت تصمیم‌گیری برای تعمیم آن مشکلات موجود رفع شده باشد.

وی با تأکید بر اینکه محور اصلی تمام اقدامات انجام‌شده، اعمال محدودیت برای تردد مردم نیست، تصریح کرد: طرح‌هایی که در حال اجراست به هیچ عنوان به معنای اعمال محدودیت برای تردد هم‌وطنان نیست به این معنا که قرار نیست سفرهای مردم محدود شود یا کارت‌های آزاد جایگاه‌ها در مسیرهای اصلی مواصلاتی جمع‌آوری شوند بلکه قرار است متناسب با وضعیت موجود بازآرایی در سهمیه‌ها انجام شود تا اتلاف منابع به حداقل برسد.

عظیمی‌فر با اشاره به نتایج اجرای این طرح‌ها در برخی مناطق کشور گفت: در پی اجرای این طرح‌ها به‌ویژه در استان‌های مرزی و مستعد قاچاق شاهد کاهش صف‌ها و افزایش رضایتمندی بخش عمده‌ای از مردم بوده‌ایم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: این به معنای بی‌عیب و نقص بودن طرح‌ها نیست و همان‌طور که اشاره شد در برخی مناطق ایراداتی وجود داشته که برای رفع آن‌ها اقدام می‌کنیم تا مسائل و چالش‌های مردم به حداقل برسد چراکه دولت شنواست و متناسب با بازخوردهای مردم اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.

منبع: ایسنا



