بنزین سوپر با نصف قیمت جهانی؛ اما با درامد ایرانی!

عرضه بنزین سوپر تولید داخل با قیمتی حدود نصف نرخ جهانی در حالی آغاز شده که مقایسه قدرت خرید این سوخت با حداقل دستمزد در ایران و کشورهای اروپایی، از شکاف قابل‌توجه قدرت خرید کارگران حکایت دارد

به گزارش تابناک، عرضه بنزین سوپر تولید داخل با قیمتی حدود نصف نرخ جهانی در حالی آغاز شده که مقایسه قدرت خرید این سوخت با حداقل دستمزد در ایران و کشورهای اروپایی، از شکاف قابل‌توجه قدرت خرید کارگران حکایت دارد؛ به‌طوری که یک کارگر ایرانی با یک ماه حداقل حقوق حدود ۱۵۷ لیتر بنزین سوپر می‌خرد، اما این رقم در لوکزامبورگ به بیش از ۱۵۰۰ لیتر می‌رسد.

در این حال، محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، از آغاز عرضه بنزین سوپر تولید داخل با قیمتی حدود نصف نرخ جهانی خبر داده است. به گفته وی، بیش از ۷۰ جایگاه برای توزیع این سوخت تجهیز شده‌اند و قرار است شبکه عرضه تا پایان آبان ۱۴۰۵ گسترش پیدا کند.

اما در کنار قیمت بنزین سوپر، موضوع مهم دیگری نیز وجود دارد؛ قدرت خرید مصرف‌کنندگان ایرانی در مقایسه با شهروندان کشورهای اروپایی. بررسی نسبت حداقل دستمزد ماهانه به قیمت بنزین ممتاز نشان می‌دهد که اگرچه قیمت این سوخت در ایران کمتر از نرخ جهانی اعلام شده، اما قدرت خرید کارگران ایرانی فاصله زیادی با کشورهای اروپایی دارد.

بر اساس نرخ اعلام‌شده هر لیتر بنزین سوپر داخلی، یعنی حدود ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان، و حقوق پایه ماهانه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۵، یک کارگر ایرانی در صورت اختصاص تمام حقوق خود به خرید این سوخت، تنها می‌تواند بین ۱۵۱ تا ۱۶۱ لیتر بنزین سوپر تهیه کند.

این در حالی است که مقایسه حداقل دستمزد و قیمت بنزین یورو ۹۵ در پنج کشور اروپایی، تصویر متفاوتی از قدرت خرید کارگران ارائه می‌دهد.

قدرت خرید بنزین با یک ماه حداقل حقوق در ایران و اروپا

کشور حداقل حقوق ماهانه قیمت هر لیتر بنزین قدرت خرید با یک ماه حقوق

ایران ۱۶.۶۲۵ میلیون تومان ۱۰۳ تا ۱۱۰ هزار تومان ۱۵۱ تا ۱۶۱ لیتر اسپانیا ۱٬۴۲۵ یورو. ۱.۷۳۰ یورو ۸۲۴ لیتر فرانسه. ۱٬۸۲۳ یورو ۲.۱۵۸ یورو ۸۴۴ لیتر آلمان ۲٬۳۴۳ یورو ۲.۱۲۸ یورو ۱٬۱۰۱ لیتر انگلیس حدود ۲٬۰۶۰ پوند ۱.۷۰۷ پوند ۱٬۲۰۷ لیتر لوکزامبورگ. ۲٬۷۰۴ یورو ۱.۷۵۹ یورو ۱٬۵۳۷ لیتر



اختلاف قدرت خرید کارگران ایرانی و اروپایی چقدر است؟

بر اساس این محاسبات، یک کارگر در آلمان با یک ماه حداقل حقوق می‌تواند حدود ۷ برابر یک کارگر ایرانی بنزین ممتاز خریداری کند. این اختلاف در لوکزامبورگ به حدود ۱۰ برابر می‌رسد.

در اسپانیا و فرانسه نیز قدرت خرید بنزین با حداقل دستمزد ماهانه به ترتیب حدود ۸۲۴ و ۸۴۴ لیتر برآورد شده است؛ ارقامی که فاصله قابل‌توجهی با قدرت خرید حدود ۱۵۷ لیتری کارگران ایرانی دارند.

این مقایسه نشان می‌دهد که ارزان‌تر بودن یک کالا نسبت به قیمت جهانی، لزوماً به معنای برخورداری مردم از قدرت خرید مناسب نیست. در واقع، آنچه در زندگی روزمره خانوارها اهمیت دارد، تناسب قیمت کالاها و خدمات با سطح درآمد و دستمزد است.

در نهایت، پرسش اصلی این است: آیا اعلام قیمت بنزین سوپر با نصف نرخ جهانی به‌تنهایی می‌تواند نشانه مناسب بودن قیمت این سوخت برای مصرف‌کننده ایرانی باشد، وقتی قدرت خرید کارگر ایرانی با یک ماه حقوق حتی به یک‌هفتم قدرت خرید کارگر آلمانی هم نمی‌رسد؟

منبع: رکنا