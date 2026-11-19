سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتقاد شدید از سکوت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قبال حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران، تأکید کرد: ایران ضمن پایبندی به تعهدات خود، همکاری بی‌قیدوشرط و نامحدود با آژانس را نخواهد پذیرفت و هر درخواست بازرسی را با در نظر گرفتن شرایط امنیتی و به‌صورت موردی بررسی خواهد کرد.



به گزارش تابناک، رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران، روز چهارشنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۵ در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته‌ای ایران، با اشاره به گزارش مدیرکل مبنی بر از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس از مواد و تأسیسات هسته‌ای ایران، تصریح کرد که این وضعیت را نمی‌توان بدون توجه به علت اصلی آن، یعنی تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ایران، ارزیابی کرد.

نجفی با یادآوری سابقه همکاری گسترده ایران با آژانس اظهار داشت که ایران طی سال‌های متمادی فراتر از تعهدات الزام‌آور خود با این نهاد همکاری کرده است. وی با اشاره به مختومه شدن مسائل گذشته در سال ۲۰۱۵، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی و محدودیت‌های پذیرفته‌شده در چارچوب برجام، خاطرنشان کرد که ۱۶ گزارش پیاپی آژانس پایبندی کامل ایران به تعهدات برجامی را تأیید کرده‌اند.

نماینده ایران همچنین به اظهارات مدیرکل وقت آژانس در سال ۲۰۱۸ اشاره کرد که بر اساس آن، آژانس در ایران قوی‌ترین نظام راستی‌آزمایی جهان را در اختیار داشت و به تمامی مکان‌های مورد نیاز برای بازرسی دسترسی داشته است. وی افزود که طبق آمار خود آژانس، فعالیت‌های راستی‌آزمایی در ایران بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷، ۱۵۲ درصد افزایش یافته بود.

انتقاد از سکوت آژانس در برابر حمله به تأسیسات تحت پادمان

نجفی با بیان اینکه حملات نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران کمتر از ۲۴ ساعت پس از تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا در شورای حکام در ژوئن ۲۰۲۵ و در میانه مذاکرات صورت گرفت، تأکید کرد که این حملات وضعیت بی‌سابقه‌ای را در فعالیت‌های پادمانی آژانس ایجاد کرده‌اند.

وی سکوت مدیرکل آژانس و شورای حکام در قبال این حملات را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی که تأسیسات هسته‌ای ایران تحت نظام پادمان قرار داشتند، آژانس حتی به لحاظ شکلی نیز این حملات را محکوم نکرده است.

نماینده ایران با مقایسه واکنش آژانس به حمله اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای عراق در سال ۱۹۸۱ با سکوت کنونی این نهاد تصریح کرد: در آن زمان، شورای حکام و کنفرانس عمومی نزدیک به ده قطعنامه در محکومیت حمله تصویب کردند؛ اما این بار، با وجود گسترده‌تر بودن حملات و هدف قرار گرفتن تأسیسات عملیاتی حاوی مواد هسته‌ای، واکنش آژانس سکوتی مرگبار بوده است.

نجفی تأکید کرد که نمی‌توان از ایران خواستار همکاری و شفافیت شد، اما در برابر حمله نظامی به تأسیسات تحت پادمان سکوت کرد. وی افزود که نسبت دادن مسئولیت از دست رفتن تداوم آگاهی آژانس به ایران، به معنای قرار دادن معلول به جای علت و مقصر دانستن قربانی به جای متجاوز است.

قطعنامه‌های شورای حکام از نظر ایران غیرقانونی و نامشروع است

سفیر ایران با انتقاد از قطعنامه‌های مصوب شورای حکام پس از حملات، گفت این قطعنامه‌ها نه‌تنها تجاوز نظامی را محکوم نکرده‌اند، بلکه بدون توجه به شرایط امنیتی ناشی از آن، خواستار دسترسی به تمامی سایت‌های هسته‌ای ایران شده‌اند.

وی قطعنامه سپتامبر ۲۰۲۶ را نمونه بارز سوءاستفاده از اختیارات و رویه‌های سازمانی توصیف کرد و آن را غیرقانونی و نامشروع دانست. نجفی همچنین تأکید کرد مسائلی که شورای حکام در سال ۲۰۱۵ رسماً مختومه اعلام کرده است، نمی‌تواند به دلیل ملاحظات سیاسی دوباره گشوده شود.

وی با تأکید بر ضرورت استقلال، بی‌طرفی و رفتار بدون تبعیض آژانس خاطرنشان کرد که مسائل فنی پادمانی نباید به ابزار فشار سیاسی و رویارویی‌های ژئوپلیتیکی تبدیل شوند.

ایران اطلاعات حساس خود را در اختیار دیگران قرار نمی‌دهد

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تداوم تهدیدهای آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و همچنین اقدام دولت آمریکا در تعیین پاداش چند میلیون دلاری در ازای دریافت اطلاعات درباره برنامه هسته‌ای، دانشمندان، کارکنان، تأسیسات و تجهیزات ایران، نگرانی‌های امنیتی کشور را کاملاً عینی و مبتنی بر واقعیت‌های موجود دانست.

وی با طرح این پرسش که جمع‌آوری اطلاعات از تأسیسات مورد حمله قرار گرفته چه دلیلی جز زمینه‌سازی برای حملات مجدد می‌تواند داشته باشد، گفت: اگر متجاوزان واقعاً برای نظام پادمان ارزش قائل بودند، هرگز به تأسیساتی که سال‌ها تحت نظارت آژانس قرار داشتند، حمله نمی‌کردند.

نماینده ایران با تأکید بر اینکه شرایط همکاری با آژانس دیگر به وضعیت پیش از حملات بازنخواهد گشت، اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران در کیفیت دسترسی‌ها و شرایط حاکم بر هر مورد بازرسی تجدیدنظر خواهد کرد و سیاست خود درباره پذیرش بازرسان تعیین‌شده را نیز بازنگری می‌کند.

نجفی در عبارتی صریح تأکید کرد: «ما نمی‌پذیریم از یک سو هدف حمله قرار گیریم و از سوی دیگر، با لحنی طلبکارانه از ما خواسته شود که اطلاعات دقیقی درباره مواد و تأسیسات خود ارائه دهیم و دسترسی نامحدود به آنها را فراهم کنیم.»

وی افزود: کدام کشور در جهان، پس از آنکه در میانه مذاکرات دیپلماتیک مورد حمله قرار گرفته است، حاضر می‌شود حساس‌ترین اطلاعات خود را در اختیار طرف مقابل بگذارد و چرا باید از ایران چنین انتظاری داشت؟

هشدار ایران درباره احتمال تعلیق اجرای تعهدات پادمانی

سفیر ایران در ادامه با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین‌الملل از حق تعلیق اجرای تعهدات پادمانی خود در شرایط کنونی برخوردار است، تصریح کرد که در صورت اقتضای شرایط، ایران بدون تردید آن را بطور کامل اعمال خواهد کرد.

وی گفت ایران همچنان به تعهدات خود پایبند است اما همکاری با آژانس صرفاً تا حدی خواهد بود که شرایط عملی اجازه دهد و با ملاحظات امنیتی مشروع کشور سازگار باشد.

نجفی همچنین خاطرنشان کرد که درخواست‌های آژانس به‌صورت موردی بررسی و درباره هر یک تصمیم‌گیری خواهد شد.

رد ادعای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته

نماینده دائم ایران در پایان سخنان خود، ادعای احیای قطعنامه‌های خاتمه‌یافته پیشین شورای امنیت را قاطعانه رد کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گونه تعهدی ناشی از قطعنامه‌های خاتمه‌یافته شورای امنیت یا قطعنامه‌های شورای حکام که به آنها ارجاع می‌دهند، بر عهده ندارد و هرگونه درخواست مبتنی بر این قطعنامه‌ها را رد خواهد کرد.

وی در عین حال تأکید کرد ایران به پیگیری قاطعانه حق مسلم خود برایاستفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای در تمامی ابعاد آن، از جمله توسعه چرخه کامل ملی سوخت هسته‌ای، ادامه خواهد داد.

نجفی در پایان از آژانس و شورای حکام خواست تمامی ارزیابی‌ها وتصمیمات خود را در چارچوب اساسنامه بر مبنای اصول عینیت، استقلال، بی‌طرفی و عدم تبعیض اتخاذ کنند.