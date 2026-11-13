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تابناک
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آخرین خبرترامپ میز مذاکره با ایران را ترک می‌کند؟؛ ونس از مذاکرات هسته ای کنار گذاشته شد
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ادعای تازه آژانس انرژی اتمی علیه ایران

آژانس بین المللی انرژی اتمی بدون توجه به همکاری‌های همه جانبه ایران یک گزارش خصمانه و ادعایی منتشر کرد.

کد خبر: 4201572تاریخ انتشار: 255 بازدید۰

آژانس انرژی اتمی
به گزارش تابناک، خبرگزاری رویترز به نقل گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مدعی شد که اطلاعاتی در خصوص اورانیوم غنی شده در ایران وجود ندارد و این موضوع نگران کننده است.

در این گزارش آمده است: آژانس نتوانسته به تأسیسات هسته ای ایران از زمان حملات ژوئن ۲۰۲۵ دسترسی پیدا کند. اطلاعاتی نیز از سوی ایران در خصوص تأسیسات هسته ای این کشور و مواد هسته ای به جز نیروگاه بوشهر ارائه نشده است.

در ادامه این گزارش ادعا شده است: ما از محل دقیق تأسیسات اصفهان و اینکه آیا در این محل مواد هسته ای وجود دارد یا خیر اطلاعی نداریم. لازم است آژانس فعالیت‌های تحقیقاتی خود را در ایران بدون تأخیر بیشتر انجام دهد.

این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت بارها با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کرده اما در نهایت مشخص شد که بازرسان این آژانس اقدام به جاسوسی علیه کشورمان کرده اند.

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برچسب ها

ایرانبرنامه هسته ایآژانس بین المللی انرژی اتمیاورانیم غنی شده

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