رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در نوار شمالی کشور از احتمال افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق، وزش باد و در ارتفاعات بارش برف از روز یکشنبه اول آذرماه خبر داد.

به گزارش تابناک؛صادق ضیاییان گفت: جمعه (۲۹ آبان) در شمال شرق و شرق سواحل دریای خزر ابرناکی گاهی رگبار و رعد و برق و وزش باد و در شمال غرب و دامنه‌های جنوبی البرز وزش باد و افزایش دما پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: شنبه (۳۰ آبان) در غالب مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم می‌شود. یکشنبه (یکم آذر) با گذر موج تراز میانی از نوار شمالی کشور در مناطقی از شمال غرب استان‌های گیلان مازندران و خراسان شمالی افزایش ابر گاهی رگبار و رعد و برق وزش باد و در ارتفاعات بارش برف رخ می‌دهد.

رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی اضافه کرد: دوشنبه (دوم آذر) بعضی ساعات در نوار شمالی کشور افزایش وزش باد ابرناکی و در ارتفاعات رگبار پراکنده انتظار می‌رود.

وی همچنین مطرح کرد: سه‌شنبه (سوم آذر) تنها در مناطقی از شمال غرب کشور ابرناکی افزایش وزش باد گاهی رگبار و رعد و برق رخ می‌دهد.

به گفته وی از امروز تا یکشنبه در شمال غرب سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز روند افزایش نسبی دما حاکم است.

رییس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده گفت: آسمان تهران فردا (۳۰ آبان) صاف گاهی همراه با وزش باد ملایم به تدریج غبار محلی با حداقل و حداکثر دمای ۹ و ۲۱ درجه سانتیگراد و پس فردا (یکم آذر) صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی گاهی وزش باد ملایم با کمترین و بیشترین دمای ۲۲ و ۱۱ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان در پایان اظهارکرد: طی فردا و پس فردا شهرکرد با کمینه دمای ۱۱ و ۱۲ درجه سانتیگراد حنک‌ترین و بندرعباس طی فردا با بیشینه دمای ۳۱ درجه و اهواز طی پس فردا با بیشینه دمای ۳۱ درجه گرمترین مرکز استان‌ها پیش‌بینی می‌شود.

منبع:ایسنا