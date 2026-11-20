به گزارش تابناک، شان کرنکراس، مدیر امنیت سایبری ملی کاخ سفید، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند؛ تصمیمی که هم‌زمان با افزایش نگرانی‌ها درباره اختلال در زیرساخت‌های حیاتی و امنیت سامانه‌های فناوری آمریکا اتخاذ شده است.

وب‌سایت خبری «آکسیوس» اعلام کرد کرنکراس تمایلی به ادامه فعالیت در این سمت برای دو سال آینده ندارد و تصمیم گرفته است از مسئولیت خود کناره‌گیری کند.

کناره‌گیری کرنکراس هم‌زمان با افزایش حساسیت‌ها در کنگره و نهادهای امنیتی آمریکا درباره آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی رخ داده است. در هفته گذشته، اختلالات فنی گسترده در بانک‌های بزرگ، سامانه‌های ارتباطی و زیرساخت‌های فدرال از جمله اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) موجی از نگرانی‌ها را درباره احتمال وقوع حملات سایبری برانگیخت.

در جریان اختلال روز جمعه ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ در سامانه ارتباطی مراکز کنترل ترافیک هوایی اداره هوانوردی فدرال، تمامی پروازهای خروجی در سراسر فرودگاه‌های ایالات متحده برای بیش از چهار ساعت متوقف شدند. این توقف سراسری که به لغو هزاران پرواز و سرگردانی مسافران انجامید، باعث شد در ابتدا گمانه‌زنی‌هایی درباره وقوع یک حمله سایبری مطرح شود؛ هرچند مقامات آمریکایی منکر این حمله شدند.

همچنین در یکی از مهم‌ترین این موارد، اختلال در شبکه ارتباطی آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) موجب از دسترس خارج شدن موقت شبکه داخلی این سازمان موسوم به «NSANet» شد؛ شبکه‌ای که کارکنان این نهاد برای تبادل اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از آن استفاده می‌کنند.

منبع: تسنیم