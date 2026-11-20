قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، با افزایش نگرانی‌ها نسبت به اختلال در عرضه، اندکی افزایش یافت، اما در آستانه ثبت کاهش هفتگی قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛ قیمت معاملات آتی نفت خام برنت با ۲۴ سنت معادل ۰.۳ درصد افزایش، به ۹۲ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه رسید. قیمت معاملات آتی نفت خام «وِست تگزاس اینترمدیت» (WTI) آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز ۱۹ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش یافت و به ۸۳ دلار و ۴۰ سنت در هر بشکه رسید. قرارداد ژانویه این شاخص که حجم معاملات بیشتری دارد، با ۲۰ سنت معادل ۰.۲ درصد افزایش، به قیمت ۸۲ دلار و ۶۴ سنت معامله شد.

روز پنج‌شنبه، قیمت هر دو شاخص نفتی تغییر چندانی نداشت، اما اکنون نفت برنت در مسیر ثبت کاهش هفتگی ۳.۵ درصدی و قرارداد دسامبر نفت «وِست تگزاس اینترمدیت» در مسیر افت هفتگی ۶ درصدی قرار دارند که سومین کاهش هفتگی متوالی هر دو شاخص خواهد بود.

ساتورو یوشیدا، تحلیلگر بازار کالا در شرکت کارگزاری «راکوتن سکیوریتیز» گفت: «نگرانی‌ها در مورد عرضه نفت خام خاورمیانه، به دنبال حملات نیروهای مسلح یمن به ریاض، دوباره قوت گرفته و به افزایش تقاضای خرید منجر شده است.»

او افزود: «انتظار می‌رود که در نشست گروه اوپک‌پلاس که اواخر این ماه برگزار می‌شود، توافق بر سر کاهش هماهنگ تولید نفت ادامه یابد و این خود عاملی برای حمایت از قیمت‌هاست.»

وزرای گروه اوپک‌پلاس در تاریخ ۲۹ نوامبر (یکشنبه هشتم آذر) مجموعه‌ای از نشست‌ها را برگزار خواهند کرد تا در مورد سیاست تولید خود برای سال ۲۰۲۷ تصمیم‌گیری کنند. این گروه شامل اعضای «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) و متحدانی همچون روسیه است.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که مناقشه در خاورمیانه موجب بزرگترین اختلال تاریخ در تجارت جهانی نفت و گاز شده است. این آژانس افزود: اگر دولت‌ها در واکنش به این وضعیت، اقداماتی نظیر برقی‌سازی، افزایش بهره‌وری و تغییر نوع سوخت مصرفی را تسریع کنند، تقاضای جهانی برای نفت ممکن است تا سال ۲۰۳۵، بیش از چهار درصد کاهش یابد.

بر اساس گزارش رویترز، تحلیلگران و معامله‌گران می‌گویند با تشدید حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها و زیرساخت‌های صادراتی روسیه، ممکن است تولید نفت خام این کشور بار دیگر کاهش یابد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه گزارش کرد که حملات پهپادی اوکراین از اواخر ماه اکتبر، حجم کل نفت خام پالایش‌شده در پالایشگاه‌های روسیه را ۴۵ درصد کاهش داده است.

همچنین روز پنج‌شنبه، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، اظهار کرد: مسکو در پاسخ به حمله اوکراین به پل متصل‌کننده روسیه و کریمه — که سومین حمله در نوع خود طی هفته جاری بود — واکنشی شدید نشان خواهد داد. او همچنین اعلام کرد که دیگر هیچ‌گونه طرحی برای توقف حملات به بخش‌های انرژی و کشتیرانی را مد نظر ندارد.