قیمت نفت برنت به ۹۵ دلار رسید

قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی نوساناتی داشت، اما در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی خود قرار گرفت.

به گزارش تابناک؛قیمت نفت خام برنت تغییر چندانی نداشت و با یک سنت کاهش، به ۹۵ دلار و ۴۱ سنت در هر بشکه رسید. قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا نیز با ۲۰ سنت معادل ۰.۲۵ درصد کاهش، به ۸۸ دلار و ۵۲ سنت در هر بشکه رسید.

این کاهش‌قیمت در معاملات روز جمعه، رشد قیمت‌های دو روز گذشته را خنثی کرد. هفته معاملاتی جاری با نوسانات زیادی همراه بود و امیدهای اولیه برای نزدیک شدن به پایان جنگ در خاورمیانه که با پیروزی نامزدهای حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ایجاد شد، با حملات نیروهای مسلح یمن به زیرساخت‌های عربستان سعودی و همچنین حوادث امنیتی برای نفتکش‌های حامل نفت خام در خلیج فارس، رنگ باخت.

با وجود نوسانات قیمت در بحبوحه جنگی که هنوز به نتیجه‌ای نرسیده، نفت برنت پس از سقوط ۱۶ درصدی در هفته گذشته، هفته جاری نیز در مسیر کاهش ۲.۴ درصدی قرار دارد. نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) نیز پس از افت ۱۳ درصدی در هفته قبل، ۲.۵ درصد کاهش را در هفته جاری تجربه می‌کند.

کریس برانکین، مشاور جهانی در کارگزاری «می‌ترید» (MiTrade) مستقر در ملبورن، می‌گوید کاهش کلی قیمت‌ها در دو هفته اخیر، نشان‌دهنده ارزیابی دقیقی از ریسک‌های موجود در بازار است.

او گفت: «به نظر من، قیمت‌گذاری در بازار نفت در حال حاضر در دقیق‌ترین و ایده‌آل‌ترین سطح ممکن قرار دارد.» او افزود که اگرچه قیمت‌ها اندکی بهبود یافته‌اند، اما معامله‌گران با اطمینان کامل عمل نمی‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد که آنها تحولات خاورمیانه را با دقت و حساسیت دنبال می‌کنند.

نیروهای مسلح یمن روز گذشته اعلام کردند که به یک ایستگاه پمپاژ در خط لوله نفت «شرق-غرب» عربستان، یک تاسیسات نفتی در شهر ینبع واقع در ساحل دریای سرخ در عربستان و ساختمانی متعلق به شرکت آرامکو در ریاض، پایتخت این کشور، حمله کرده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) روز پنج‌شنبه اعلام کرد که ذخایر نفت خام و سوخت این کشور در هفته گذشته افزایش یافته است و این یکی از عواملی بود که بر قیمت‌ها فشار کاهشی وارد کرد. افزایش ذخایر ناشی از کاهش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی پالایش‌شده و جهش در واردات نفت بوده است.

طبق آمار اداره اطلاعات انرژی آمریکا، در هفته منتهی به ۶ نوامبر، ذخایر نفت خام آمریکا با ۴.۷ میلیون بشکه افزایش، به ۴۱۴.۴ میلیون بشکه رسید که برخلاف پیش‌بینی تحلیلگران از کاهش ۱.۱ میلیون بشکه‌ای ذخایر در نظرسنجی رویترز بود.





منبع:ایسنا