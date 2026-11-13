||09:04
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرقیمت نفت برنت به ۹۵ دلار رسید
36بازدید
۰

افزایش آلاینده‌های جوی در کلانشهرها

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعلام کرد که طی سه روز در شهرهای صنعتی و پر جمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی و از اواخر یکشنبه (۲۴ آبان) بارش در شمال کشور آغاز می‌شود.

کد خبر: 4201521تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

۶۴۰۱۹۹۱۶

به گزارش تابناک؛صادق ضیاییان با اشاره به جدیدترین پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی نسبتا آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم می‌شود و در شهرهای صنعتی و پر جمعیت به سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وی افزود: از اواخر وقت یکشنبه تا روز سه‌شنبه (۲۴ تا ۲۶ آبان) با نفوذ جریانات سرد شمالی روی دریای خزر برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات البرز، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و به‌صورت پراکنده برای خراسان شمالی بارش باران، وزش باد، گاهی رعد و برق، کاهش محسوس دما و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و از اواخر روز یکشنبه و روز دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۳ آبان‌ماه) صاف تا کمی ابری و غبار محلی با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه‌(۲۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی گاهی افزایش ابر با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۲ و ۳۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- و ۲- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌کشور هستند.


منبع:ایسنا

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

بارشهواشناسیآلایندگیپیش بینی آب و هوا

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

دیدگاه خود را بنویسید

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.