رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا اعلام کرد که طی سه روز در شهرهای صنعتی و پر جمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی و از اواخر یکشنبه (۲۴ آبان) بارش در شمال کشور آغاز می‌شود.

به گزارش تابناک؛صادق ضیاییان با اشاره به جدیدترین پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری اظهار کرد: براساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی سه روز آینده در اغلب مناطق کشور جوی نسبتا آرام همراه با افزایش نسبی دما حاکم می‌شود و در شهرهای صنعتی و پر جمعیت به سبب افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کاهش کیفیت هوا رخ خواهد داد.

وی افزود: از اواخر وقت یکشنبه تا روز سه‌شنبه (۲۴ تا ۲۶ آبان) با نفوذ جریانات سرد شمالی روی دریای خزر برای استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، ارتفاعات البرز، شمال استان‌های آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و به‌صورت پراکنده برای خراسان شمالی بارش باران، وزش باد، گاهی رعد و برق، کاهش محسوس دما و در مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، طی سه روز آینده خلیج فارس، دریای عمان و از اواخر روز یکشنبه و روز دوشنبه دریای خزر مواج خواهد بود.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده نیز اظهار کرد: آسمان تهران فردا (۲۳ آبان‌ماه) صاف تا کمی ابری و غبار محلی با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه‌(۲۴ آبان‌ماه) کمی ابری تا نیمه ابری و غبار محلی گاهی افزایش ابر با حداقل دمای ۶ و حداکثر دمای ۱۶ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۲ و ۳۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۳- و ۲- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌کشور هستند.





منبع:ایسنا