مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به کمبود نیروی مشاور در مدارس شاهد، بر ضرورت تقویت خدمات مشاوره‌ای و حمایت‌های روانی و اجتماعی از دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: دانش‌آموزان امروز در مواجهه با آسیب‌های فضای مجازی، فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به حمایت و راهنمایی بیشتری نیاز دارند.

به گزارش تابناک؛ زهرا پناهی‌روا ، با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به مسائل بهداشتی، روانی، اجتماعی و مشاوره‌ای دانش‌آموزان مدارس شاهد گفت: یکی از موضوعات اساسی که در مدارس شاهد دنبال می‌کنیم، مسائل و نیازهای روز دانش‌آموزان است. در این زمینه اقداماتی انجام می‌شود و تلاش داریم به دانش‌آموزانی که با ضعف‌ها و مشکلات بیشتری مواجه هستند، کمک کنیم، اما میزان حمایت‌ها باید بسیار فراتر از اقدامات فعلی باشد.

امکان پوشش کامل همه دانش‌آموزان را نداریم

وی با بیان اینکه بخشی از این اقدامات با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام می‌شود، افزود: یکی از مشکلات اساسی ما این است که امکان پوشش کامل همه دانش‌آموزان را نداریم. دغدغه ما این است که بتوانیم در همه مدارس شاهد به تعداد کافی نیروی مشاور داشته باشیم، اما تعداد مشاوران در سطح کشور و مدارس بسیار اندک است؛ هرچند همکاران این حوزه تلاش زیادی می‌کنند، کمبود نیرو و نیازهای امروز جامعه دانش‌آموزی همچنان جدی است.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به تأثیر فناوری‌های نوین بر زندگی دانش‌آموزان ادامه داد: امروز دانش‌آموزان در معرض فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و فضای مجازی قرار دارند و برای مواجهه صحیح با این فضا به کمک‌های مشاوره‌ای، راهنمایی و بازخوردهای مناسب نیازمندند. آنها باید بتوانند در برابر محتواهای مختلف، نیازهای فکری و برخوردهایی که در این فضا با آن مواجه می‌شوند، آگاهانه رفتار کنند و خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.

مسئولیت مشاوره و هدایت دانش‌آموزان تنها بر عهده نیروهای مشاور نیست

پناهی‌روا با تأکید بر اینکه مسئولیت مشاوره و هدایت دانش‌آموزان تنها بر عهده نیروهای مشاور نیست، گفت: این موضوع باید مورد توجه همه معلمان و کادر اجرایی مدارس قرار گیرد و نباید نقش آن کمرنگ شود. کمک به دانش‌آموزان برای شناخت و تحلیل مطالب منتشرشده در فضای مجازی و آگاهی‌بخشی درباره محتواهای آسیب‌زا، از نیازهای جدی امروز جامعه دانش‌آموزی است؛ چراکه بسیاری از این محتواها می‌توانند مشکلات عدیده‌ای برای دانش‌آموزان ایجاد کنند و در حال حاضر نیز پاسخگویی و راهنمایی کافی در این زمینه وجود ندارد.

سازوکارهای موجود وزارت آموزش‌وپرورش پاسخگوی همه مسائل و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیست

وی با بیان اینکه سازوکارهای موجود وزارت آموزش‌وپرورش پاسخگوی همه مسائل و آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان نیست، افزود: اگر بتوانیم در این بخش عملکرد مؤثری داشته باشیم، اتفاق مهمی رقم خواهد خورد، اما برای این کار به حمایت مضاعف و اقدامات گسترده‌تری نیاز داریم.

ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش با تأکید بر ضرورت پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان ادامه داد: نباید تنها دانش‌آموزانی را ببینیم که در حال حاضر با مشکل مواجه هستند؛ بلکه باید دست سایر دانش‌آموزان را نیز بگیریم تا از آسیب‌ها در امان بمانند. در حوزه آسیب‌های اجتماعی و روانی به حمایت جدی همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها، به‌ویژه در مدارس شاهد، نیاز داریم. هرچند خانواده‌های دانش‌آموزان این مدارس خانواده‌های خوبی هستند، اما فضای مجازی فضایی گسترده و در دسترس است و می‌تواند دانش‌آموزان را در معرض آسیب‌های مختلف قرار دهد.

پناهی‌روا نقش رسانه‌ها را در این زمینه مهم دانست و گفت: رسانه‌ها می‌توانند با آموزش و آگاهی‌بخشی به دانش‌آموزان کمک کنند تا در مواجهه با مسائل و محتواهای فضای مجازی، فریب نخورند و بتوانند مطالبی را که ممکن است در آینده برایشان مشکل‌ساز شود، به‌درستی تشخیص دهند.

حدود ۴۴۲ شهید فرهنگی و دانش‌آموز تقدیم انقلاب شد

وی با اشاره به آمار شهدای فرهنگی و دانش‌آموز در درگیری‌های اخیر افزود: در یک سال اخیر، از جنگ ۱۲ روزه تاکنون، حدود ۴۴۲ شهید فرهنگی و دانش‌آموز تقدیم انقلاب شده‌اند. در جنگ‌های اخیر، از جمله حوادثی که در هرمز نیز اتفاق افتاد، تعدادی از دانش‌آموزان به شهادت رسیدند که با احتساب آنها آمار نهایی تغییر خواهد کرد.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش درباره تعداد فرزندان شهدای جنگ‌های اخیر در مدارس شاهد افزود: به‌طور کلی احتمال می‌دهیم نزدیک به ۲۰۰۰ دانش‌آموز از فرزندان شهدای جنگ‌های اخیر باشند، اما باید ثبت‌نام‌ها قطعی شود تا آمار دقیق مشخص شود. پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان آبان‌ماه، آمار کامل فرزندان شاهد مشخص شود.

پناهی‌روا با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای فرزندان مجروحان جنگی گفت: پرونده برخی از دانش‌آموزانی که فرزند جانبازان هستند، هنوز در بنیاد شهید و امور ایثارگران تکمیل نشده و کمیسیون‌های مربوط به جانبازی آنها تشکیل نشده است؛ بنابراین هنوز مشخص نیست این افراد مشمول عنوان جانباز می‌شوند یا درصد جانبازی آنها چقدر خواهد بود.

وی افزود: از زمان آغاز ثبت‌نام‌ها به خانواده‌ها اعلام کردیم دانش‌آموزانی که فرزند شهید هستند و همچنین دانش‌آموزانی که با مجروحیت‌های شدید مواجه شده‌اند، حتی اگر هنوز پرونده جانبازی آنها تکمیل نشده باشد، با معرفی بنیاد شهید و بدون مشکل می‌توانند در مدارس شاهد ثبت‌نام کنند.

از خانواده‌هایی که متقاضی ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس شاهد بودند استقبال کردیم

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش با بیان اینکه در ثبت‌نام این دو گروه از دانش‌آموزان هیچ استثنایی قائل نشده‌ایم، ادامه داد: از خانواده‌هایی که متقاضی ثبت‌نام فرزندانشان در مدارس شاهد بودند استقبال کردیم و در حال حاضر این دانش‌آموزان در مدارس شاهد حضور دارند. همچنین پیش‌بینی کرده‌ایم با همکاری بنیاد شهید، خدمات مشاوره‌ای ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود تا از نظر روحی و روانی حمایت شوند.

پناهی‌روا به وضعیت دانش‌آموزان بازمانده از حادثه مدرسه شجره طیبه میناب اشاره کرد و گفت: این دانش‌آموزان که از جنگ آسیب دیده‌اند، واقعاً به مشاوره‌های جدی و تخصصی نیاز داشتند. از همان زمان وقوع حادثه، همکاران ما در بخش مشاوره وارد عمل شدند و خدمات مشاوره‌ای ویژه‌ای به آنها ارائه کردند و این دانش‌آموزان همچنان تحت نظر و حمایت هستند.

وی با بیان اینکه هدف از این حمایت‌ها کاهش مشکلات روحی و روانی دانش‌آموزان و فراهم کردن زمینه بازگشت آنها به روند عادی تحصیل است، افزود: تلاش کردیم به این دانش‌آموزان کمک شود تا بتوانند با شرایط پیش‌آمده کنار بیایند، خود را بازیابی کنند و تحصیلشان را ادامه دهند.

مدیرکل امور شاهد و ایثارگران وزارت آموزش‌وپرورش اظهار کرد: بسیاری از این دانش‌آموزان از نظر جسمی و روحی شرایط بهتری پیدا کرده‌اند، در مدارس ثبت‌نام کرده و تحصیل خود را از سر گرفته‌اند، اما به هر حال با توجه به بزرگی حادثه‌ای که تجربه کرده‌اند، همچنان با مشکلات و شرایط خاصی روبه‌رو هستند و نیاز به حمایت و همراهی دارند.

منبع:ایسنا