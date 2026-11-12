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جنجال رفتار نامتعارف معلم در کرج

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه 1 کرج با اشاره به انتشار فیلمی از رفتار نامتعارف یک دبیر در یکی از هنرستان‌های کرج گفت: پرونده این دبیر در اختیار بخش نظارتی آموزش و پرورش قرار گرفت.

کد خبر: 4201386تاریخ انتشار: 423 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ جمال مراقی گفت: اخیراً فیلمی از رفتار نامتعارف دبیر یکی از هنرستان‌های کرج در فضای مجازی منتشر شده است. حوزه نظارتی آموزش و پرورش پس از اطلاع، موضوع را در دستور بررسی قرار داد و این شخص را احضار و به او تذکر جدی داد و قرار شد از این به بعد در آن مدرسه حضور نداشته باشد.

مراقی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از این است که این رویداد در جریان تدریس و پس از بی‌توجهی و برخی رفتارهای نامناسب تعدادی از دانش‌آموزان و ایجاد اختلال در روند آموزش رخ داده است که در این شرایط، دبیر کنترل رفتار خود را از دست داده و اقدامی خارج از شأن و چارچوب حرفه‌ای معلمی انجام داده است.

وی گفت: معلم باید با رفتار صحیح، کلاس را مدیریت کند و رفتار نامناسب دانش‌آموز نمی‌تواند برخورد خارج از ضوابط را توجیه کند.

مراقی در پایان با بیان اینکه این پرونده توسط حوزه نظارتی آموزش و پرورش در حال بررسی است، خاطرنشان کرد: با تکمیل بررسی‌ها و روشن شدن ابعاد مختلف موضوع، تصمیمات مقتضی در چارچوب ضوابط و مقررات اتخاذ خواهد شد.

گفتنی است این دبیر با ایستادن بر روی میز، اقدام به خالی کردن سطل زباله روی سر دانش‌آموز کرده بود.

تکمیلی

انتشار فیلمی از رفتار نامتعارف یک معلم در یکی از هنرستان‌های کرج، واکنش آموزش‌وپرورش را به دنبال داشت.

مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه یک کرج گفت: ماجرا زمانی اتفاق افتاد که تعدادی از دانش‌آموزان با بی‌توجهی و رفتارهای نامناسب، نظم کلاس را بر هم زدند.

در این میان، دبیر کنترل رفتار خود را از دست داد و اقدامی خارج از شأن و چارچوب حرفه‌ای معلمی انجام داد.

پس از انتشار فیلم، این معلم احضار شد و تذکر جدی دریافت کرد. همچنین تصمیم گرفته شد دیگر در آن هنرستان حضور نداشته باشد.

مسئولان آموزش‌وپرورش اعلام کرده‌اند بررسی موضوع ادامه دارد و تصمیمات بعدی مطابق مقررات اتخاذ خواهد شد.

منبع: ایسنا


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برچسب ها

معلمآموزش و پرورشهنرستانمعلم خاطی

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