||10:48
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرجنجال رفتار نامتعارف معلم در کرج
465بازدید
۰

آنفلوآنزا تازه شروع شده؛ موج اصلی در راه است!

خانواده کودکان دارای علائم شبه‌آنفلوآنزا، فرزند خود را تا بهبودی به مدارس نفرستند؛ حضور کودک دارای علائم شبه آنفلوآنزا در مدارس سبب انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان می‌شود.

کد خبر: 4201384تاریخ انتشار: 465 بازدید۰

۶۳۶۷۲۸۳۴

به گزارش تابناک؛ دکتر علیرضا رئیسی با بیان اینکه در ابتدای موج آنفلوآنزا قرار داریم، اظهار کرد: شروع موج آنفلوآنزا را تجربه کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم که طی اواسط آذر به اوج موج آنفلوآنزا برسیم و این احتمال وجود دارد که تا دی ماه زمان ببرد. همچنین احتمالا افت بیماری در بهمن‌ماه باشد.

او با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی برای پیشگیری از بیماری ضروری است، توضیح داد: از خانواده کودکان دارای علائم عفونت‌های تنفسی و شبه‌آنفلوآنزا درخواست می‌کنم که فرزند خود را تا زمان بهبودی به مدارس نفرستند. حضور کودک دارای علائم شبه آنفلوآنزا در مدارس سبب انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان و در نتیجه تعطیلی کلاس یا مدرسه می‌شود. استفاده از ماسک، شست‌وشوی مداوم دست‌ها و استراحت به میزان کافی، بهترین روش‌های درمانی برای افراد مبتلا است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره واریانت XHA کرونا (واریانت جدید کووید_۱۹) توضیح داد: کرونا همواره وجود دارد و کرونایی که در کشور شایع است واکسن‌گریز نیست و کشندگی بالایی ندارد؛ بنابراین جای چندان نگرانی وجود ندارد.

او با بیان اینکه واریانت‌های جدید ویروس‌ها طبیعتا همواره وجود خواهند داشت، توضیح داد: سیستم بهداشتی کشور، همواره در حال رصد است و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. واریانتی خطرناک به حساب می‌آید که واکسن‌گریز باشد و همچنین شدت کشندگی و بیمارزایی بالایی داشته باشد. در حال حاضر، هیچکدام از این مولفه‌ها وجود ندارد.

رئیسی درباره پاتوژن‌های تنفسی نیز توضیح داد: در حال حاضر، میزان کرونا ۱۸ درصد و آنفلوآنزا نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است و مابقی موارد مربوط به سایر پاتوژن‌ها مربوط می‌شود.

منبع: ایسنا


Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

برچسب ها

آنفلوآنزاعفونت تنفسیآنفلوآنزای H1N1بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزاآنفلوآنزا نوع Bآنفلوآنزای فصلیابتلا به آنفلوآنزا

مطالب مرتبط

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظرات بینندگان

انتشار یافته:
۰
در انتظار بررسی:
۰
غیرقابل انتشار:
۰

هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.

تابناک در صفحهٔ اصلی گوشی

با افزودن تابناک به صفحهٔ اصلی، همین نسخهٔ سایت را با یک لمس باز کنید.

  1. در مرورگر، دکمهٔ اشتراک‌گذاری را بزنید. این دکمه ممکن است داخل منوی مرورگر باشد.
  2. گزینهٔ افزودن به صفحهٔ اصلی (Add to Home Screen) را انتخاب کنید.
  3. اگر گزینهٔ Open as Web App نمایش داده شد، آن را روشن نگه دارید و افزودن (Add) را بزنید.

اگر این گزینه را نمی‌بینید، صفحه را در مرورگر Safari باز کنید.