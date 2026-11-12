آنفلوآنزا تازه شروع شده؛ موج اصلی در راه است!

خانواده کودکان دارای علائم شبه‌آنفلوآنزا، فرزند خود را تا بهبودی به مدارس نفرستند؛ حضور کودک دارای علائم شبه آنفلوآنزا در مدارس سبب انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان می‌شود.

به گزارش تابناک؛ دکتر علیرضا رئیسی با بیان اینکه در ابتدای موج آنفلوآنزا قرار داریم، اظهار کرد: شروع موج آنفلوآنزا را تجربه کرده‌ایم و پیش‌بینی می‌کنیم که طی اواسط آذر به اوج موج آنفلوآنزا برسیم و این احتمال وجود دارد که تا دی ماه زمان ببرد. همچنین احتمالا افت بیماری در بهمن‌ماه باشد.

او با بیان اینکه رعایت بهداشت فردی برای پیشگیری از بیماری ضروری است، توضیح داد: از خانواده کودکان دارای علائم عفونت‌های تنفسی و شبه‌آنفلوآنزا درخواست می‌کنم که فرزند خود را تا زمان بهبودی به مدارس نفرستند. حضور کودک دارای علائم شبه آنفلوآنزا در مدارس سبب انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان و در نتیجه تعطیلی کلاس یا مدرسه می‌شود. استفاده از ماسک، شست‌وشوی مداوم دست‌ها و استراحت به میزان کافی، بهترین روش‌های درمانی برای افراد مبتلا است.

معاون بهداشت وزارت بهداشت درباره واریانت XHA کرونا (واریانت جدید کووید_۱۹) توضیح داد: کرونا همواره وجود دارد و کرونایی که در کشور شایع است واکسن‌گریز نیست و کشندگی بالایی ندارد؛ بنابراین جای چندان نگرانی وجود ندارد.

او با بیان اینکه واریانت‌های جدید ویروس‌ها طبیعتا همواره وجود خواهند داشت، توضیح داد: سیستم بهداشتی کشور، همواره در حال رصد است و اقدامات لازم را انجام می‌دهد. واریانتی خطرناک به حساب می‌آید که واکسن‌گریز باشد و همچنین شدت کشندگی و بیمارزایی بالایی داشته باشد. در حال حاضر، هیچکدام از این مولفه‌ها وجود ندارد.

رئیسی درباره پاتوژن‌های تنفسی نیز توضیح داد: در حال حاضر، میزان کرونا ۱۸ درصد و آنفلوآنزا نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد است و مابقی موارد مربوط به سایر پاتوژن‌ها مربوط می‌شود.

منبع: ایسنا



