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اصابت موشک به حاشیه شهر قشم
ساعت ۱۸: ۵۰ امروز یک موشک از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به محدودهای در حاشیه شهر قشم اصابت کرد.
به گزارش تابناک؛ ساعت ۱۸: ۵۰ امروز یک موشک از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به محدودهای در حاشیه شهر قشم اصابت کرد.
جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات احتمالی و ابعاد این حادثه پس از دریافت اطلاعات موثق اعلام خواهد شد.
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