ساعت ۱۸: ۵۰ امروز یک موشک از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به محدوده‌ای در حاشیه شهر قشم اصابت کرد.

اصابت موشک به حاشیه شهر قشم





به گزارش تابناک؛ ساعت ۱۸: ۵۰ امروز یک موشک از سوی دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به محدوده‌ای در حاشیه شهر قشم اصابت کرد.

جزئیات بیشتر درباره میزان خسارات احتمالی و ابعاد این حادثه پس از دریافت اطلاعات موثق اعلام خواهد شد.



