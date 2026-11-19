تصویری از آلبرت اینشتین را در کنار همسرش، السا جلوی ساختمان وزارت امور خارجه، جنگ و نیروی دریایی در واشنگتن دی سی. در سال ۱۹۲۱ تماشا می‌کنید.

به گزارش تابناک؛ تصویری از آلبرت اینشتین را در کنار همسرش، السا جلوی ساختمان وزارت امور خارجه، جنگ و نیروی دریایی در واشنگتن دی سی. در سال ۱۹۲۱ تماشا می‌کنید.

آلبرت اَینشتَین (به آلمانی: Albert Einstein ؛ ۱۴ مارس ۱۸۷۹ – ۱۸ آوریل ۱۹۵۵) فیزیک‌دان نظری زاده آلمان بود که نظریه نسبیت را به‌عنوان مهم‌ترین دستاوردش توسعه داد که در کنار مکانیک کوانتومی دو ستون فیزیک مدرن به‌شمار می‌روند. او به‌خاطر تاثیرش بر فلسفه علم نیز شناخته می‌شود.

در نظر عامه مردم، اینشتین بیشتر به‌خاطر فرمول هم‌ارزی جرم و انرژی یعنی E=mc ۲ شهرت دارد که از آن به‌عنوان معروف‌ترین فرمول در سراسر جهان یاد می‌شود. او برای «خدماتش در زمینه فیزیک نظری و به‌ویژه کشف قانون اثر فوتوالکتریک» ، موفق به کسب جایزه نوبل در سال ۱۹۲۱ شد.

منبع: برترین‌ها



