تصویر ۱۳۰ سال پیش بازار رشت در دوره قاجار

تصویری قدیمی از بازار رشت که قدمت آن به حدود سال ۱۸۹۵ میلادی و دوره قاجار بازمی‌گردد، در فضای مجازی منتشر شده است.

به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از بازار رشت که قدمت آن به حدود سال ۱۸۹۵ میلادی و دوره قاجار بازمی‌گردد، در فضای مجازی منتشر شده است. این عکس در موزه ریتبرگ نگهداری می‌شود.



