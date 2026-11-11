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تصویر ۱۳۰ سال پیش بازار رشت در دوره قاجار
تصویری قدیمی از بازار رشت که قدمت آن به حدود سال ۱۸۹۵ میلادی و دوره قاجار بازمیگردد، در فضای مجازی منتشر شده است.
به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از بازار رشت که قدمت آن به حدود سال ۱۸۹۵ میلادی و دوره قاجار بازمیگردد، در فضای مجازی منتشر شده است. این عکس در موزه ریتبرگ نگهداری میشود.
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