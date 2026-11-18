عزت‌الله ضرغامی، در توئیتی انتقادی به بلاتکلیفی وزارت اطلاعات واکنش نشان داد.









به گزارش تابناک؛ عزت‌الله ضرغامی در صفحه شخصی خود نوشت: «۹ ماه است که در حساس‌ترین دوره امنیتی کشور، وزیر اطلاعات نداریم! ظاهراً فقیه مورد اعتماد اینکاره نداریم!»

ضرغامی با لحنی کنایه‌آمیز ادامه داد: «اجمالاً به کمبود در همه مایحتاج مردم عادت داشتیم، الا کمبود روحانی و فقیه!»

او در پایان پرسید: «بابا! ما که خودمون تو این حوزه‌ها صادرکننده بودیم، چی شده؟!»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بحث تغییر شرایط قانونی انتخاب وزیر اطلاعات در مجلس جریان دارد.