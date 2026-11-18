نامه مهم وزارت اطلاعات به قالیباف
وزارت اطلاعات در نامهای به قالیباف، آمادگی خود را برای همکاری در تعیین وزیر جدید و اصلاح ساختار اعلام کرد.
به گزارش تابناک؛ متن کامل نامه وزارت اطلاعات به آقای محمدباقر قالیباف بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
با احترام و صلوات بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) ، با عنایت به اقتضائات شرایط جنگی و در جریان بودن بررسی اصلاحیهی مربوط به قانون وزارت اطلاعات در مجلس شورای اسلامی، نکات ذیل برای استحضار تقدیم میگردد:
۱. به مدد الهی، مجموعه وزارت اطلاعات در پنجمین دههی حیات پربرکت و بالندهی شجره تناور و طیبه انقلاب و نظام مقدس اسلامی، به رغم شهادت جمعی از اسطورهها و ستارگان فروزان عرصهی گمنامی به ویژه «وزیر پر تلاش و جانباز با سابقهی اطلاعات حضرت حجتالاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب (رضوان الله تعالی علیه)» برپایهی تعالیم و آموزههای الهی امامین انقلاب (اعلی الله مقامهما الشریف) و در تبعیت محض از فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب (مدظلهالعالی) و ملهم از پیام و صلای حیاتبخش شهیدان، با ساختار و بنیانی سترگ و مستحکم، آمادگی کامل خود را برای پیشبرد اهداف و مقاصد عالیه و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و خدمتگزاری به ملت مبعوث و ولایتمدار اعلام میدارد.
۲. در وزارت اطلاعات، نگاه به افق تمدنساز مهدوی و نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب خطاب به ملت ایران همواره مطمح نظر سیاستگذاریهای راهبردی و امنیتی سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خواهد بود.
۳. طی روزهای اخیر، گروههایی از آحاد و اقشار مردم انقلابی و برخی از اعضای هیأت رئیسه، کمیسیونهای ذیربط و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به ویژه شخص جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس ضمن ابراز لطف و محبت نسبت به سربازان گمنام و فرزندان انقلابی خویش در وزارت، اهتمام ویژهای به پیگیری دقیق امور مربوط به وزارت اطلاعات در تعیین وزیر جدید و اصلاح ساختاری آن داشتهاید که با اغتنام فرصت، مراتب تشکر و قدردانی متقابل را از لطف و محبت جنابعالی و دیگر بزرگواران و عزیزان انقلابی در مجلس به سربازان گمنام، ابراز داشته و آن را در راستای تحکیم مبانی امنیت ملی ج. ا. ایران پاس میداریم.
۴. وزارت اطلاعات ضمن تشکر از مباحث مطروحه در جلسه علنی و کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و بیانات ملاطفت آمیز و انقلابی جنابعالی، در راستای تسریع در اثربخشی حداکثری طرح یک فوریتی مصوب مجلس، آمادگی کامل خود را برای همکاری و کار کارشناسی دقیق و موشکافانه به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب و تقنین در راستای اعتلای مأموریتها و مجاهدتهای خاموش و خالصانهی سربازان گمنام امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در پایگاه عظیم مبارزه و جهاد وزارت اعلام میدارد.
۵. بدون تردید دشمنان قسم خورده این آب و خاک، به سرکردگی آمریکای جهانخوار و صهیونیسم پلید و اذناب و مزدوران وطن فروش آنها، در افق فراروی پس از جنگهای تحمیلی دوم و سوم، فصل جدیدی از مصاف بیامان اطلاعاتی را با طراوت و نشاطی انقلابیتر و هوشمندانهتر شاهد خواهند بود.
۶. وزارت اطلاعات در ماه هشتم بعثت انقلابی و ققنوس وار ملت بزرگ ایران، با تجدید عهد و میثاق دیرین خود با ولی نعمتان انقلاب و با تأکید بر حفظ و استمرار همبستگی و اتحاد مقدس ولایی در میان آحاد مختلف مردم و نیروهای مدافع انقلاب، همچنان داغدار و مترصد انتقام خون بهناحق ریخته شدهی قائد عظیم القدر شهید و شهدای والامقام از فرماندهان غیور و کادرهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی، کودکان معصوم و شهید میناب و لامرد و اسطورههای جان بر کف مردمی در جای جای میهن در خون تپیده و ستارگان فروزان به خون نشستهی عرصههای گمنامی (رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) میباشد و در این راه با استعانت از درگاه لایزال الهی و توسل به ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) عزم جزم خود را معطوف به «سلب امنیت از دشمنان داخلی و خارجی و ارزانی داشتن آن به عموم هموطنان» خواهد کرد.
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