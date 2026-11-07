شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات حذف شد؟



به گزارش تابناک، امیر حیات مقدم، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از تایید «حذف شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات» در این کمیسیون خبر داد.



وی با بیان اینکه شرط اجتهاد برای وزیر اطلاعات باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت، گفت: این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و به تایید اعضای کمیسیون رسید.



نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی افزود: اکنون انتظار می‌رود نمایندگان در ادامه روند بررسی در صحن علنی مجلس نیز با این موضوع موافقت کنند تا زمینه اصلاح این محدودیت و استفاده از ظرفیت افراد متخصص و توانمند، فارغ از روحانی یا غیر روحانی بودن آنان فراهم شود.



حیات مقدم با بیان اینکه شرط مذکور در قانون اساسی پیش‌بینی نشده اما در قانون سال ۱۳۶۲ مطرح شده بود گفت: این محدودیت دامنه انتخاب مدیران توانمند را کاهش داده و مانع بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسان متخصص و غیر روحانی شده بود.

بخشایش اردستان: درباره شرط اجتهاد وزیر اطلاعات بحث نکردیم

در این حال، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران در واکنش به ادعای شرط حذف اجتهاد وزیر اطلاعات در کمیسیون مذکور گفت: خیر، این مورد مربوط به قانون است.



بخشایش اردستانی به جماران خبر داد: کمیسیون امنیت ملی نمی‌تواند شرط اجتهاد وزیر اطلاعات را حذف کند

بخشایش اردستانی به جماران خبر داد: کمیسیون امنیت ملی نمی‌تواند شرط اجتهاد وزیر اطلاعات را حذف کند/ درباره شرط اجتهاد وزیر اطلاعات بحث نکردیم

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار جماران در واکنش به ادعای شرط حذف اجتهاد وزیر اطلاعات در کمیسیون مذکور گفت: خیر، این مورد مربوط به قانون است. اما بحث دیگری در مورد وزیر اطلاعات مطرح است مبنی بر اینکه اجتهاد تجزی است یا کامل. اجتهاد تجزی یعنی درباره یک مسئله خاص مجتهد باشد و برای مثال فقه امنیتی را دنبال کند اما اجتهاد کامل مانند اجتهاد جامع الشرایط است که رساله داشته باشد. کمیسیون امنیت ملی نمی‌تواند شرط اجتهاد وزیر اطلاعات را حذف کند اما می‌تواند وارد بحث اجتهاد تجزی شود.



وی در واکنش به اینکه آیا کمیسیون امنیت ملی به بحث نوع اجتماعی وزیر اطلاعات ورود کرده است؟ افزود: خیر.



بخشایش اردستانی در پاسخ به اینکه بنابراین کمیسیون امنیت ملی به قضیه اجتهاد وزیر اطلاعات بحث نکرده است؟ تصریح کرد: خیر. در دو جلسه آخر کمیسیون که حضور داشتم، چنین بحثی نشد.

