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تاج‌ایران، نتیجه ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۵

در این عکس، تاج‌ایران ضرغامی، فرزند توران‌الدوله و نتیجه ناصرالدین‌شاه، در کنار خانواده خود دیده می‌شود.

کد خبر: 4201836تاریخ انتشار: 156 بازدید

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به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از تهران سال ۱۳۱۵، یکی از بازماندگان ناصرالدین‌شاه قاجار را در کنار اعضای خانواده‌اش نشان می‌دهد.

در این عکس، تاج‌ایران ضرغامی، فرزند توران‌الدوله و نتیجه ناصرالدین‌شاه، در کنار خانواده خود دیده می‌شود؛ تصویری که گوشه‌ای از زندگی خاندان قاجار در سال‌های پس از پایان سلطنت این سلسله را روایت می‌کند.


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