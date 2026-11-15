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تاجایران، نتیجه ناصرالدین شاه در سال ۱۳۱۵
در این عکس، تاجایران ضرغامی، فرزند تورانالدوله و نتیجه ناصرالدینشاه، در کنار خانواده خود دیده میشود.
به گزارش تابناک؛ تصویری قدیمی از تهران سال ۱۳۱۵، یکی از بازماندگان ناصرالدینشاه قاجار را در کنار اعضای خانوادهاش نشان میدهد.
در این عکس، تاجایران ضرغامی، فرزند تورانالدوله و نتیجه ناصرالدینشاه، در کنار خانواده خود دیده میشود؛ تصویری که گوشهای از زندگی خاندان قاجار در سالهای پس از پایان سلطنت این سلسله را روایت میکند.
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