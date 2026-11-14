پروتکل تازه برای اظهارنظر مسئولان ضرورت دارد؟ / نقاط ضعف کشور برجسته نشود

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر اینکه نیازی به تدوین پروتکل تازه برای اظهارنظر مسئولان نیست، گفت: چارچوب‌ها وجود دارد و مدیران باید مراقب باشند سخنانشان به جای تقویت موضع کشور، به برجسته‌سازی نقاط ضعف و خوراک‌دهی به دشمن منجر نشود.

احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره تعدد اظهارنظرها از سوی مسئولان و چهره‌های مختلف درباره مسائل دفاعی، امنیتی و تحولات جنگی گفت: تحلیلگران و صاحب‌نظران رسانه‌ای می‌توانند از زاویه دید خود به بررسی جنگ، اهداف طرفین، تحولات میدانی و اخبار روز بپردازند. این موضوع در کشورهای دیگر نیز مرسوم است و هر تحلیلگر مخاطبان خاص خود را دارد؛ اما باید میان تحلیل کارشناسی و اعلام موضع رسمی کشور تفاوت قائل شد.

وی افزود: اعلام اخبار و مواضع رسمی در شرایط جنگی باید از مسیر سخنگویان مسئول انجام شود؛ از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه، سخنگوی ارتش و سخنگوی سپاه. این افراد وظیفه دارند آخرین اخبار و مواضع رسمی را در اختیار افکار عمومی قرار دهند. همان‌طور که در برخی کشورهای دیگر نیز سخنگویان رسمی نیروهای نظامی مسئولیت اطلاع‌رسانی درباره تحولات دفاعی را بر عهده دارند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پاسخ به این پرسش که آیا تدوین پروتکلی جدید برای ساماندهی اظهارنظر مسئولان ضرورت دارد، گفت: نیازی به تدوین پروتکل تازه نیست؛ چراکه چارچوب‌ها و ضوابط لازم وجود دارد. البته ممکن است خبرنگاران از وزیر خارجه، وزیر دفاع یا دیگر مسئولان درباره موضوعات روز سؤال کنند و آنها نیز ناگزیر به پاسخگویی باشند، اما این پاسخ‌ها باید در راستای تقویت موضع کشور باشد. به گفته وی، مسئولان نباید با اظهارات خود نقاط ضعف کشور را برجسته کنند؛ چراکه دشمن به اندازه کافی این مسائل را مطرح می‌کند و مردم نیز از شرایط آگاه هستند.

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بخشایش اردستانی با انتقاد از مواضع دوگانه برخی مسئولان تأکید کرد: افرادی که در شرایط حساس کشور اظهارات متناقض مطرح می‌کنند، باید از مواضع و رقابت‌های انتخاباتی فاصله بگیرند و در جایگاه پاسخگویی قرار بگیرند.

به اعتقاد وی، در شرایط جنگی و امنیتی، بیش از هر چیز به هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و تقویت موضع ملی نیاز است و هر اظهارنظری باید با در نظر گرفتن مصالح کشور بیان شود.