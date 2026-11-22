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تصاویر انهدام یک نفتکش دیگر در تنگه هرمز
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آتشسوزی در یک نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز منابع خبری در گزارشهای اولیه خود از وقوع یک فقره آتشسوزی در عرشه یک فروند نفتکش هنگام عبور از «تنگه هرمز» خبر دادند. بر اساس این گزارشها که جزئیات دقیق آن هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است. این حادثه در یکی از حساسترین گلوگاههای انرژی جهان رخ داده و توجه ناظران بینالمللی را به وضعیت ایمنی دریانوردی در این منطقه راهبردی جلب کرده است.
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