کپی پیوندچاپ36 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم نبض خبرتصاویر انهدام دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز تعداد بازدید: ۲۱ تعداد بازدید: ۲۱ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4202561 | 36 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ ۱۸:۳۰ | 17 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر انهدام دو نفتکش دیگر در تنگه هرمز طی ساعات اخیر را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4202561/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:فیلمتنگه هرمزویدیونبض خبرانفجار نفتکشکنترل تنگه هرمز مطالب مرتبطبرخورد سومین نفتکش متخلف با مین دریاییتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶تصاویر انهدام عظیم یک سوپرنفتکش دیگرتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۶تصاویر هدف قرار دادن یک کشتی متخلفتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۳لحظه هدف قرار دادن نفتکش در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۱تصاویر یک نفتکش دیگر که منهدم شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰تصاویر انهدام جزیره راهبردی در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تصاویر عوارض گیری از کشتیها در تنگه هرمز با دستگاه کارت خوان!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸وضعیت سواحل عمان پس از هدف قرار گرفتن نفتکشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸شدت آتش گرفتن یک کشتی متخلف در تنگه هرمزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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