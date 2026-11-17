به گزارش تابناک،دردر پی حادثهشرکت NGL که به جان‌باختن ۱۳ نفر انجامید، از ساعتی پیش در میدان ولی‌عصر(عج) این شهرستان آغاز شد. معترضان با شعار «عزا عزاست امروز» و «استعفا استعفا» خواستار برخورد با عاملان این حادثه شدند.

بنا بر این گزارش، هسته اولیه این تجمع را حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر تشکیل می‌دادند، اما در ادامه شمار حاضران به حدود ۱۰۰۰ نفر افزایش یافت. پس از دقایقی، با میدان‌داری برخی افراد، جمعیت از میدان ولی‌عصر به سمت خیابان‌های دیگر حرکت کرد و شعارها نیز در مواردی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت.

در جریان حرکت، برخی نفرات تلاش کردند به اموال عمومی آسیب برسانند و دیگر حاضران را که بیشتر تماشاگر بودند تحریک و تهییج کنند، اما اکثریت حضار با این اقدامات همراهی نکردند. نیروهای پلیس نیز برای کنترل شرایط در محل حاضر شده‌اند. این تجمع اعتراضی همچنان ادامه دارد.

گفتنی است روز ۲۳ آبان‌ماه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور دشت‌عباس-آبدانان باعث جان‌باختن ۱۳ نفر شد.

رئیس پلیس راه استان ایلام سه عامل بی‌احتیاطی راننده، تخلف شرکت در تنظیم قرارداد اجاره اتوبوس و قصور راهداری در تأمین ایمنی مسیر را در وقوع این حادثه مؤثر اعلام کرد.

دادستان مرکز استان ایلام نیز امروز از اعلام جرم علیه مدیرعامل شرکت NGL دهلران و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان درپی این حادثه خبر داد و تأکید کرد با هرگونه قصور و تخلف، پس از تکمیل تحقیقات و احراز مسئولیت، بدون اغماض برخورد قانونی خواهد شد.

منبع: فارس