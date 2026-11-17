رئیس پلیس راه استان ایلام با تشریح برآورد نهایی کارشناسان از حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان پتروپالایش دهلران در محور دشت‌عباس - آبدانان، از سهم تقصیر مشترک راننده، شرکت نفت و اداره راهداری در بروز این رخداد خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رئیس پلیس راه استان ایلام اظهار کرد: کارشناسان پلیس راه پس از بررسی‌های دقیق میدانی، علت تامه این حادثه را از سه دیدگاه فنی و حقوقی ارزیابی کردند که در بخش نخست، بی‌احتیاطی راننده اتوبوس «ولوو» محرز شده است.

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وی افزود: راننده به دلیل توانایی نداشتن در مهار وسیله نقلیه ناشی از تندروی و رعایت نکردن سرعت مطمئن، مقصر شناخته شده که این رفتار، زیر پا گذاشتن ماده ۱۲۹ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی است.

رئیس پلیس راه ایلام در ادامه گفت: در ردیف دوم مقصران، «شرکت راه‌اندازی و بهره‌برداری صنایع نفت» به دلیل رعایت نکردن نظام‌های دولتی و سرپیچی از قاعده‌های قانونی مسئول شناخته شد.

سرهنگ آرمان یادآور شد: این شرکت با تنظیم پیمان‌نامه اجاره‌ای که با ضوابط حمل‌ونقل عمومی مسافر همخوانی ندارد، اقدام به جابه‌جایی نیروها در قالب سرویس دربستی کرده است.

وی بیان کرد: این اقدام شرکت نفت، نقض آشکار ماده یک قانون الزام شرکت‌ها و بنگاه‌های ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت‌وضعیت و بارنامه و همچنین نادیده گرفتن ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی موارد بخشودگی استفاده از این اسناد است.

سرهنگ آرمان ادامه داد: کارشناسان پلیس راه، همچنین اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان آبدانان را نیز به دلیل رعایت نکردن ضوابط ایمنی مقصر دانستند.

رئیس پلیس راه ایلام گفت: این مجموعه به علت به‌کارگیری نکردن و نصب نکردن حفاظ‌های طولی مناسب (گاردریل) ، مفاد آیین‌نامه ایمنی راه‌های ایران (جلد چهارم نشریه ۲۶۷) را نقض کرده است که در تشدید پیامدهای حادثه نقش مستقیمی داشت.