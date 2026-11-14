افزایش جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در ایلام

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام از افزایش شمار جان‌باختگان حادثه واژگونی اتوبوس در محور دشت‌عباس به مورموری به ۹ نفر و مصدومیت بیش از ۱۷ نفر خبر داد.

به گزارش تابناک، حمزه محمدی‌مقدم،استان، گفت: در پیدر محور دشت‌عباس به، تاکنونو بیش از ۱۷ نفر مصدوم شده‌اند.

وی افزود: ۱۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۲ نیروی امدادی، ۱۰ دستگاه آمبولانس، ۳ خودرو ست نجات و ۳ خودروی کمک‌دار در عملیات امدادرسانی حضور دارند.



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مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام با اشاره به حضور میدانی مدیرعامل، مسئول معاونت امداد و نجات و رؤسای شعب دهلران و آبدانان در محل حادثه، تأکید کرد: تمامی امکانات و ظرفیت‌های امدادی استان برای رسیدگی به حادثه‌دیدگان بسیج شده و عملیات امدادرسانی با تمام توان ادامه دارد.

جزئیات واژگونی مرگبار اتوبوس در ایلام از زبان پلیس راه: ۷ کشته و ۲۵ مصدوم

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به واژگونی اتوبوس حامل کارکنان شرکت نفت در ایلام گفت: بر اثر این حادثه، تاکنون ۷ نفر جان باخته و ۲۵ نفر مصدوم شده‌اند.

سردار سیاوش محبی رئیس پلیس راه فراجا طی گفت‌وگویی از واژگونی یک دستگاه اتوبوس ولوو حامل کارکنان شرکت نفت NGL دشت عباس در محور فرعی روستایی منطقه سگر در استان ایلام خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۱۹:۲۳ امروز، ۲۳ آبان‌ماه، در محدوده بین آبتاف و دشت عباس رخ داد.

وی افزود: اتوبوس مذکور هنگام جابه‌جایی کارکنان شرکت نفت دچار واژگونی شد که بر اثر آن تاکنون ۷ نفر جان باخته و ۲۵ نفر مصدوم شده‌اند. مصدومان این حادثه برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان‌های شهر دزفول منتقل شده‌اند.

رئیس پلیس راه فراجا با اشاره به حضور مأموران پلیس راه در محل حادثه از همان ساعات اولیه وقوع آن، اظهار کرد: اقدامات کارشناسی برای بررسی ابعاد این حادثه آغاز شده و علت اصلی واژگونی اتوبوس در دست بررسی کارشناسان پلیس راه قرار دارد.