نبض خبر

بر اثر برخورد یک دستگاه ون حامل شهروندان ایرانی با یک کامیون در استان وان ترکیه در شامگاه شنبه 16 آبان برابر با هفت نوامبر در جاده وان–اوزآلپ، 9 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر زخمی شدند. سفارت ایران در آنکارا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کرد که سرکنسولگری‌های ایران در وان و ارزروم با همکاری مقامات ترکیه در حال پیگیری وضعیت مصدومان و انتقال آنان به ایران هستند. تصاویر ون تصادف کرده و صحنه حادثه را می‌بینید.