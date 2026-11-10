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کد خبر: 4200919 2106 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

تصاویر تصادف مرگبار برای ایرانی‌ها در وان ترکیه

بر اثر برخورد یک دستگاه ون حامل شهروندان ایرانی با یک کامیون در استان وان ترکیه در شامگاه شنبه 16 آبان برابر با هفت نوامبر در جاده وان–اوزآلپ، 9 نفر جان باختند و 5 نفر دیگر زخمی شدند. سفارت ایران در آنکارا با انتشار بیانیه‌ای ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان اعلام کرد که سرکنسولگری‌های ایران در وان و ارزروم با همکاری مقامات ترکیه در حال پیگیری وضعیت مصدومان و انتقال آنان به ایران هستند. تصاویر ون تصادف کرده و صحنه حادثه را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
تصادفویدیوتصادف مرگبارسوانح جاده اینبض خبروان ترکیهتصادف ون

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