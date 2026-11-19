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لحظه اصابت موشک یمنی به برج 385 متری ریاض
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برج PIF، آسمانخراش 385 متری که دفاتر صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان سعودی (Public Investment Fund Tower) در آن قرار دارد، در جریان حمله موشکی حوثیها در بامداد پنجشنبه 28 آبان 1405 آسیب دید و هزینههای سرسامآور این پادشاهی را در جنگ مجددش برجسته کرد. شدت تخریب این برج 80 طبقه به حدی بوده که احتمالاً تا مدتها قابل بهره برداری مجدد نیست. لحظه اصابت موشک به این برج 80 طبقه را میبینید.
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