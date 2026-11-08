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کد خبر: 4200683 84 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

4 ویدیو از انهدام برج مشهور ریاض توسط یمنی‌ها

در جدیدترین حملات انصارالله یمن به عربستان سعودی، از پهپادها، موشک‌های بالستیک و موشک‌های کروز استفاده شده و در نهایت برج آرامکو در «منطقه مالی ملک عبدالله» (KAFD) و آسیب‌دیدن یک ساختمان متعلق به شرکت نفتی آرامکو در ریاض هدف قرار گرفت و بخش‌‌هایی از آن منهدم شد. مرکز مالی ملک عبدالله یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اقتصادی عربستان و نماد تلاش این کشور برای تبدیل ریاض به قطب مالی منطقه است. این برای اولین‌بار است که نیروهای مسلح یمن مستقیماً برج‌های مهم و راهبردی در ریاض را هدف قرار داده‌اند. چهار ویدیو از شدت ویرانی این برج که به استناد تصاویر، 9 طبقه این برج را منهدم کرده در تابناک می‌بینید.


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برچسب‌ها:
ویدیونبض خبرجنگ عربستان و یمنآرامکو عربستانحمله پهپادی یمنحمله به ریاض

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