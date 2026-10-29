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کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۳۶
تاریخ انتشار: پنج‌شنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۴۰
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لحظات شکار مزدوران سعودی توسط تک تیراندازها

تصاویری از لحظات شکار مزدوران سعودی توسط تک تیراندازهای یمنی در جریان جنگ عربستان و یمن که با شدت در جریان است را می‌بینید.
برچسب‌ها تک تیراندازجنگ عربستان و یمنویدیوهدشاتجنگ یمن
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