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کد خبر: ۳۰۰۰۸۲۳۶
تاریخ انتشار: پنجشنبه ۰۷ آبان ۱۴۰۵ ۱۶:۴۰
نبض خبر
لحظات شکار مزدوران سعودی توسط تک تیراندازها
تصاویری از لحظات شکار مزدوران سعودی توسط تک تیراندازهای یمنی در جریان جنگ عربستان و یمن که با شدت در جریان است را میبینید.
برچسبها
تک تیرانداز
جنگ عربستان و یمن
ویدیو
هدشات
جنگ یمن
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