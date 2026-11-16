رفتار عجیب معلم کار دستش داد

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رفتار تحقیرآمیز و انداختن گوشی یک دانش آموز توسط معلمش در آب در فضای مجازی واکنش برانگیز شد. آموزش‌وپرورش شهرستان جم با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد مدیر مدرسه برای ارائه توضیحات به مدیریت آموزش‌وپرورش شهرستان دعوت شده و موضوع از ابعاد مختلف در دست بررسی قرار دارد. آموزش‌وپرورش جم اعلام کرده است پس از تکمیل بررسی‌ها، در صورت احراز هرگونه تخلف، مطابق ضوابط و مقررات با فرد یا افراد مسئول برخورد خواهد شد. همچنین پیگیری موضوع جبران خسارت احتمالی وارده به دانش‌آموز و خانواده وی در دستور کار قرار گرفته است.