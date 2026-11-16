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تصاویر تازه لحظات کشتن سربازان آمریکایی توسط پهپاد شاهد

تعداد بازدید: ۳۶۸
کد خبر: 4202201 1137 بازدید تاریخ انتشار:
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شبکه سی بی اس و برنامه شصت دقیقه این شبکه در جریان مصاحبه با نظامیان زنده بازگشته و همچنین خانواده نظامیان کشته شده در جنگ ایران و آمریکا، تصاویر تازه‌ای از لحظات اصابت پهپادهای شاهد 136 و کشتار نظامیان متجاوز آمریکایی در جریان جنگ چهل روزه را منتشر کرده است؛ روایتی که نشان می‌دهد حملات متقابل ایران در پاسخ به حملات آمریکا و اسرائیل به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای عربی تا چه میزان دردآور و موثر بوده است. بخش‌هایی از این گزارش را در تابناک می‌بینید.


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برچسب‌ها:
حمله آمریکا به ایرانویدیونبض خبرجنگ ایران و آمریکاپهپاد شاهد 136جنگ چهل روزهپایگاه آمریکا در کویتحمله پهپادی ایران به پایگاه های آمریکا

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