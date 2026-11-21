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نبض خبر
لحظه برخورد و نابودیش دو جنگنده آمریکا
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لحظه برخورد دو جنگنده EA۱۸-G نیروی دریایی آمریکا در جریان نمایش هوایی را میبینید. هر چهار خدمه با استفاده از چتر، نجات یافتند.
نبض خبر
لحظه برخورد دو جنگنده EA۱۸-G نیروی دریایی آمریکا در جریان نمایش هوایی را میبینید. هر چهار خدمه با استفاده از چتر، نجات یافتند.
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