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2 دیدگاه11070 بازدید ثبت‌شدهفیلم
حوادث
کد خبر: 100000092 11070 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

لحظه سقوط هواپیما در فلوریدا آمریکا

یک هواپیمای خصوصی حامل ۹ سرنشین در بعدازظهر یکشنبه، در محله‌ای مسکونی در جنوب فلوریدا و در فاصلهٔ حدود ۱۴ کیلومتری از عمارت مارالاگو متعلق به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سقوط کرد. سانحه‌ای مرگبار که دست‌کم ۹ کشته برجای گذاشت. هواپیمای لیرجت 10 میلیون دلاری عازم باهاما بود که بعد از صعود به ارتفاع ۴۱۰۰۰ پا ناگهان به سمت راست غلطید و با حالت شیرجه در یک منطقه مسکونی سقوط کرد!





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برچسب‌ها:سقوط هواپیماسوانح هواییویدیو

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دیدگاه‌ها (2)

abcd۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۸:۰۰

مسافری 41000 پا؟!!!!

علی۱۴۰۵/۰۸/۱۱ ۱۶:۲۴

تا باشه از این سقوطا

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