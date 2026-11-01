لحظه سقوط هواپیما در فلوریدا آمریکا

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یک هواپیمای خصوصی حامل ۹ سرنشین در بعدازظهر یکشنبه، در محله‌ای مسکونی در جنوب فلوریدا و در فاصلهٔ حدود ۱۴ کیلومتری از عمارت مارالاگو متعلق به دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، سقوط کرد. سانحه‌ای مرگبار که دست‌کم ۹ کشته برجای گذاشت. هواپیمای لیرجت 10 میلیون دلاری عازم باهاما بود که بعد از صعود به ارتفاع ۴۱۰۰۰ پا ناگهان به سمت راست غلطید و با حالت شیرجه در یک منطقه مسکونی سقوط کرد!