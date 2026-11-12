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نبض خبر
لحظه مرگ مرد تبریزی زیر چرخهای تریلی
تعداد بازدید: ۴۸
تعداد بازدید: ۴۸
لحظات مرگ مرد تبریزی زیر چرخهای تریلی را با این توضیح میبینید که این تصاویر برای اشخاص زیر 18 سال و بیماران روحی و قلبی مناسب نیست. در اینجا طبق قانون تخلفاتی از خودرو و عابر مشاهده میشود، اگر عابر موارد ۹ گانه عبور مجاز آیین نامه رانندگی را رعایت نکرده باشد، مقصر است؛ مگر آنکه راننده هم مقصر باشد که معمولاً تقصیر به درصد تقسیم میشود.
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