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لحظه بازداشت سه ایرانی توسط نیروهای ویژه انگلیس

تعداد بازدید: ۵۲
کد خبر: 4201507 195 بازدید تاریخ انتشار:
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پس از آنکه دادگاه انگلیس دو ایرانی را به ادعای تلاش برای ترور چند ضد انقلاب محکوم کرد، تصاویر لحظات بازداشت سه تن که دو تن از آنها محکوم شده‌اند توسط نیروهای ویژه پلیس انگلیس منتشر شد. بر اساس حکم دادگاه «وولویچ کراون» (Woolwich Crown Court) ، مصطفی سپه‌وند (فروشنده خودروهای کارکرده) و همدستش فرهاد جوادی‌منش، به اتهام «کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی» محکوم شدند. سپهوندِ ۴۱ ساله — که پیش‌تر باشگاه ورزشی داشته، بدنساز بوده و سابقه کیفری نیز دارد، به ادعای سیستم قضایی انگلیس به عنوان مزدور (ضارب) استخدام شده بود تا در ازای دریافت ۱۵۰ هزار پوند، مرتکب «خشونت شدید» شود. او در سال ۲۰۱۶ به‌طور غیرقانونی و در قسمت بار یک کامیون وارد بریتانیا شده بود. در این مسیر، دو ایرانی دیگر به نام‌های فرهاد جوادی‌منش (۴۶ ساله، ساکن «کنزال رایز») و شاپور نوری (۵۷ ساله، ساکن «ایلینگ») به او کمک کردند؛ این دو نفر نیز با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا شده و در سال ۲۰۲۲ درخواست پناهندگی کرده بودند. به ادعای سیستم قضایی انگلیس، او تنها 5 هزار پوند دریافت کرده و پیش از آنکه بتواند هیچ‌یک از افرادی را که قرار بود هدف حمله قرار دهد پیدا کند، در تاریخ ۳ مه سال گذشته دستگیر شد. ویدیوهای منتشر شده از لحظات بازداشت این دو تن را می‌بینید.



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برچسب‌ها:
دستگیریترورپلیس انگلیسپلیس لندنویدیونبض خبرام آی فایوجاسوس ایران

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