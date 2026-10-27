حکم اعدام 3متهم به جاسوسی برای ایران درکویت

به گزارش تابناک؛ دادگاه کیفری کشور کویت سه مرد را به اتهام طراحی ترور معاون نخست‌وزیر، جاسوسی برای ایران و عضویت در حزب‌الله لبنان به اعدام محکوم کرده است.

خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع قضایی کویت گزارش کرده است که حجت‌الاسلام حسین عبدالله معتوق، عضو کویتی شورای عالی مجمع جهانی اهل‌بیت و دبیر کل ائتلاف ملی اسلامی کویت، یکی از سه نفری است که به اعدام محکوم شده‌اند. دو نفر دیگر حسن عبدالهادی حاجیه و عبدالرضا حیدر دهقانی هستند.

از چپ: شیخ حسین عبدالله المعتوق، عبدالرضا حیدر دهقانی و حسن عبدالهادی حاجیه

یکی دیگر از این افراد پیش‌تر در سال ۲۰۱۶ به اتهام اقدامات تروریستی محکوم شده بود، اما بعدا مورد عفو حاکم کویت قرار گرفت. گفته می‌شود این فرد ماه آوریل مجددا بازداشت شده است.

این افراد متهم به تضعیف منافع ملی، جاسوسی برای ایران، برنامه‌ریزی برای ترور معاون نخست‌وزیر و وزیر کشور و عضویت در حزب‌الله هستند. این دادگاه همچنین ۱۱ نفر دیگر را که با این پرونده مرتبط بودند، به پنج سال کار اجباری محکوم کرده است.

منبع: اطلاعات آنلاین